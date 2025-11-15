PODCAST CANLI YAYIN

Anne Çiğdem Böcek ve ailesi o gün neler yedi? Ölmeden önceki ifadesinde tek tek anlatmış

Fatih'te anne ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği 'gıda zehirlenmesi' iddiasıyla ilgili soruşturmasında, anne Çiğdem Böcek'in hayatını kaybetmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı. Böcek ifadesinde, İstanbul'a geldiklerinden 3 gün sonra gece sıralarında mide bulantısıyla uyandıklarını, hastaneye gittiklerinde ise çocuklarına probiyotik dışında başka bir tedavi uygulanmadığını söyledi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Anne Çiğdem Böcek ve ailesi o gün neler yedi? Ölmeden önceki ifadesinde tek tek anlatmış

Fatih'te 13 Kasım 2025'de aynı aileden 2 çocuk ile annenin hayatını kaybettiği, babanın ise entübe edildiği 'gıda zehirlenmesi' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında, anne Çiğdem Böcek'in hayatını kaybetmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı.

ÖLMEDEN ÖNCEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Anne Çiğdem Böcek, 9 Kasım 2025 günü turistik amaç ile eşi ve çocuklarıyla birlikte İstanbul'a geldiklerini, Harbour Suit Otel'de konaklamaya başladıklarını, akşam otel yakınında bir restoranda eşi ile birlikte kebap yediklerini, çocukların ise makarna yediklerini, 10 Kasım sabahı ise yine otel yakınında eşiyle birlikte çorba içtiklerini, çocuklarının ise poğaça yediklerini, akşam eşiyle birlikte yine otel yakınlarında kıymalı pide yediklerini, çocukların ise sucuklu-kaşarlı pizza yediklerini söylediği öğrenildi.

Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne ve iki çocuğun cenazesi Afyonkarahisar'da defnedildi. (AA)Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne ve iki çocuğun cenazesi Afyonkarahisar'da defnedildi. (AA)

İfadesine devam eden Böcek, 11 Kasım 2025'te sabah eşinin dışarıdan poğaça ve simit alıp geldiğini ve otelde kahvaltı yaptıklarını, saat 16.00 sıralarında ailecek Ortaköy Cami'nin yan tarafında kirli sakallı kır saçlı ve şapka takan 45-50'li yaşlarda bir adamın tablacı tezgahından birer tane midye yediklerini ve daha sonra dereboyu caddesinde bulunan Golden Kokoreç Midye isimli restoranda çorba içtiklerini, devamında çocuklarının sucuk-ekmek yediklerini, eşinin kokoreç yediğini, oğlu Kadir Muhammet'in kokoreçten sadece bir ısırık aldığını, kendisinin ise tavuk tantuni yediğini, daha sonra Fatih'te Hürrem Sultan Bazaar isimli dükkandan lokum aldıklarını ve hep birlikte lokum yediklerini söylediği aktarıldı.

(Fotoğraftaki: Çiğdem Böcek ve Servet Böcek) DHA(Fotoğraftaki: Çiğdem Böcek ve Servet Böcek) DHA

MİDE BULANTISINA UYANDIKLARINI SÖYLEDİ
12 Kasım 2025'de gece saat 01.00 sıralarında mide bulantısıyla uyandıklarını söyleyen Böcek, saat 09.00 sıralarında Bezmialem Hastanesi'ne gittiklerini, eşi ile kendisine serum verildiğini, mide koruyucu ve ağrı kesici ilaç yazıldığını, çocuklara Bezmialem Hastanesi'nde bakılmadığı için Çapa Hastanesi'ne gittiklerini, burada çocuklarına probiyotik yazıldığını ve başkaca bir tedavi uygulanmadığını, daha sonra otele gittiklerini, aynı gün mide rahatsızlığından dolayı hiçbir şey yemediklerini söyledi.

Böcek, ifadesinin devamında ise 13 Kasım tarihinde saat 01.00 sıralarında tekrar rahatsızlandıkları için otele ambulans çağırdıklarını ve hastaneye kaldırıldıklarını söyledi.

Ortaköy faciasında şok gelişme: Oteldeki 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı | Tarım ilacı şüphesiOrtaköy faciasında şok gelişme: Oteldeki 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı | Tarım ilacı şüphesi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
350 bininci yuva da tamam! Başkan Erdoğan: "Biz lafla değil eserle konuşuyoruz"
Ortaköy faciasında şok gelişme: Oteldeki 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı | Tarım ilacı şüphesi
Türkiye'nin Bulgaristan maçı ilk 11'i belli oldu
"Eko"sistemin Beylikdüzü’ndeki rüşvet düzeni ifşa oldu: İş adamlarından 24 daire ve villaya peşkeş çekildiği ortaya çıktı!
Anne Çiğdem Böcek ve ailesi o gün neler yedi? Ölmeden önceki ifadesinde tek tek anlatmış
ABD sessiz sedası nükleer bomba test etti! İran ve Rusya’da B61-12 paniği
Başkan Erdoğan'dan şehidin babasına taziye telefonu! "Başımız sağ olsun Allah sabırlar versin"
Sındırgı'da peş peşe depremler! Yüzey kırığı ilk kez görüntülendi
16 yaşında CIA’in zihin kontrol deneylerinin kurbanı oldu! 67 Yıllık MK-Ultra dosyası açılıyor
Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden! Herkes bu imzaları konuşacak
13 yaşındaki oğlu babasının kıyafetiyle katıldı! Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı
İsrail’de Suriye paniği! Şara’nın Beyaz Saray ziyaretinden sonra patlak verdi
Beşiktaş'a Rafa Silva krizi: Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'dan olay açıklamalar
Yediğiniz "zehir" olmasın! Vakalar arttı uzmanlar uyardı: O gıdalara dikkat!
Trump’tan Bill Clinton’a Epstein soruşturması! Lolita Express, masajlar, tuhaf tablolar...
17 İL ALARM LİSTESİNDE: Her yer beyaza bürünecek! MGM saat verdi: O iller kar küresine dönüşecek
İsrail’de Çelik Kubbe paniği: Hem savaşta hem ticarette alt edecek
Galatasaray üç yıldızın transferinde mutlu sona yakın!
İpuçları bizden tahmin etmesi sizden! Fotoğraftaki ünlü şarkıcıyı tanıdınız mı?
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre kim ne alacak? TAKVİM hesapladı