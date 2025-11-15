Anne Çiğdem Böcek ve ailesi o gün neler yedi? Ölmeden önceki ifadesinde tek tek anlatmış

(Fotoğraftaki: Çiğdem Böcek ve Servet Böcek) DHA



MİDE BULANTISINA UYANDIKLARINI SÖYLEDİ

12 Kasım 2025'de gece saat 01.00 sıralarında mide bulantısıyla uyandıklarını söyleyen Böcek, saat 09.00 sıralarında Bezmialem Hastanesi'ne gittiklerini, eşi ile kendisine serum verildiğini, mide koruyucu ve ağrı kesici ilaç yazıldığını, çocuklara Bezmialem Hastanesi'nde bakılmadığı için Çapa Hastanesi'ne gittiklerini, burada çocuklarına probiyotik yazıldığını ve başkaca bir tedavi uygulanmadığını, daha sonra otele gittiklerini, aynı gün mide rahatsızlığından dolayı hiçbir şey yemediklerini söyledi.

Böcek, ifadesinin devamında ise 13 Kasım tarihinde saat 01.00 sıralarında tekrar rahatsızlandıkları için otele ambulans çağırdıklarını ve hastaneye kaldırıldıklarını söyledi.