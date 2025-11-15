Anne Çiğdem Böcek ve ailesi o gün neler yedi? Ölmeden önceki ifadesinde tek tek anlatmış

Fatih'te 13 Kasım 2025'de aynı aileden 2 çocuk ile annenin hayatını kaybettiği, babanın ise entübe edildiği 'gıda zehirlenmesi' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında, anne Çiğdem Böcek'in hayatını kaybetmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı.
ÖLMEDEN ÖNCEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Anne Çiğdem Böcek, 9 Kasım 2025 günü turistik amaç ile eşi ve çocuklarıyla birlikte İstanbul'a geldiklerini, Harbour Suit Otel'de konaklamaya başladıklarını, akşam otel yakınında bir restoranda eşi ile birlikte kebap yediklerini, çocukların ise makarna yediklerini, 10 Kasım sabahı ise yine otel yakınında eşiyle birlikte çorba içtiklerini, çocuklarının ise poğaça yediklerini, akşam eşiyle birlikte yine otel yakınlarında kıymalı pide yediklerini, çocukların ise sucuklu-kaşarlı pizza yediklerini söylediği öğrenildi.
İfadesine devam eden Böcek, 11 Kasım 2025'te sabah eşinin dışarıdan poğaça ve simit alıp geldiğini ve otelde kahvaltı yaptıklarını, saat 16.00 sıralarında ailecek Ortaköy Cami'nin yan tarafında kirli sakallı kır saçlı ve şapka takan 45-50'li yaşlarda bir adamın tablacı tezgahından birer tane midye yediklerini ve daha sonra dereboyu caddesinde bulunan Golden Kokoreç Midye isimli restoranda çorba içtiklerini, devamında çocuklarının sucuk-ekmek yediklerini, eşinin kokoreç yediğini, oğlu Kadir Muhammet'in kokoreçten sadece bir ısırık aldığını, kendisinin ise tavuk tantuni yediğini, daha sonra Fatih'te Hürrem Sultan Bazaar isimli dükkandan lokum aldıklarını ve hep birlikte lokum yediklerini söylediği aktarıldı.