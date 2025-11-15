PODCAST CANLI YAYIN

Kiracıyım diyen Ali Mahir Başarır’ın çelişkili sözleri sosyal medyada patladı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın YouTube programında bir yandan kiracı olduğunu söylemesi, diğer yandan “iki taşınmazımı sattığımda çok rahat geçinirim” demesi, kamuoyunda “bu ne yaman çelişki” yorumlarına yol açtı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Güniz sokak ta 60 yıllık asansörsüz 110m2 metrekarelik, asansörsüz bir evde kiracı olduğunu söylemesinin ardından tartışmaların odağına yerleşti. Başarır'ın aynı yayında, iki taşınmazını sattığında çok rahat geçinebileceğini ifade etmesi de bu ne yaman çelişki dedirtti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Ancak program sonrası sosyal medyada ortaya çıkan paylaşımlar, Başarır'ın "kiracıyım" söylemini tartışmalı hâle getirdi. Kamuoyuna mütevazı bir yaşam sürdüğü izlenimi vermeye çalıştığı yorumları yapılan Başarır'ın, bu açıklamalarla gerçek yaşam standardını perdelemeye çalıştığı eleştirileri kısa sürede yayıldı.

