Kiracıyım diyen Ali Mahir Başarır’ın çelişkili sözleri sosyal medyada patladı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Güniz sokak ta 60 yıllık asansörsüz 110m2 metrekarelik, asansörsüz bir evde kiracı olduğunu söylemesinin ardından tartışmaların odağına yerleşti. Başarır'ın aynı yayında, iki taşınmazını sattığında çok rahat geçinebileceğini ifade etmesi de bu ne yaman çelişki dedirtti.