Başkan Erdoğan 350 bininci deprem konutunu Adıyaman'da teslim edecek

350 BİNİNCİ KONUT TESLİM EDİLECEK Deprem bölgesindeki konut çalışmaları hızla sürerken, "Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam" temasıyla bugün saat 15.00'te Adıyaman 'da geniş katılımlı bir tören düzenlenecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan yeniden inşa hamlesinde önemli bir aşama daha tamamlanıyor.

"VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRİYORUZ"

Başkan Erdoğan, 350 bininci konutun teslim törenine ilişkin paylaşımda bulundu.

350 bininci konutun teslimini Başkan Erdoğan gerçekleştirecek

Erdoğan, sosyal medya hesabından dün (14 Kasım) yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz; kadim şehirlerimizi altyapısı, çevre düzenlemesi ve konutlarıyla yeniden ayağa kaldırıyoruz. Yarın deprem bölgemizdeki 350 bininci konutumuzu inşallah hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Erdoğan, deprem bölgesinde yapılan konutların ve detayların yer aldığı bir videoya da yer verdi.