Başkan Erdoğan 350 bininci deprem konutunu Adıyaman'da teslim edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan yeniden inşa sürecinde önemli bir eşik olan 350 bininci konutun anahtar teslimini bugün Adıyaman'da gerçekleştirecek. Erdoğan, sosyal medya mesajında depremzedelere verilen sözlerin tek tek yerine getirildiğini vurgulayarak "Kadim şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan yeniden inşa hamlesinde önemli bir aşama daha tamamlanıyor.

350 BİNİNCİ KONUT TESLİM EDİLECEK
Deprem bölgesindeki konut çalışmaları hızla sürerken, "Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam" temasıyla bugün saat 15.00'te Adıyaman'da geniş katılımlı bir tören düzenlenecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 350 bininci konutun anahtar teslimi için Adıyaman'daki törene katılacak.

"VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRİYORUZ"

Başkan Erdoğan, 350 bininci konutun teslim törenine ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından dün (14 Kasım) yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz; kadim şehirlerimizi altyapısı, çevre düzenlemesi ve konutlarıyla yeniden ayağa kaldırıyoruz. Yarın deprem bölgemizdeki 350 bininci konutumuzu inşallah hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Erdoğan, deprem bölgesinde yapılan konutların ve detayların yer aldığı bir videoya da yer verdi.

