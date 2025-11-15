PODCAST CANLI YAYIN

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele veren A Milli Futbol Takımımız, 5. maçında Bulgaristan ile karşılaşıyor. Bizim Çocuklar, rakibini yenerek play-off biletini garantilemek amacında. Vincenzo Montella da kararını verdi ve ay yıldızlıların ilk 11'i belli oldu. Türkiye - Bulgaristan maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri 5. maçında Bulgaristan'ı Bursa'da konuk ediyor.

Türkiye - Bulgaristan maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Türkiye ilk maçında Bulgaristan'ı 6-1 yendi (TFF)Türkiye ilk maçında Bulgaristan'ı 6-1 yendi (TFF)

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, İsmail, Arda, Oğuz, Kenan, Kerem

BULGARİSTAN: Mitov, Petrov, Georgiev, Chernev, Dimitrov, Krastev, Gruev Kraev, Despodov, Dimitrov, Rusev

Ferdi Kadıoğlu (TFF)Ferdi Kadıoğlu (TFF)

100 YILLIK REKABET

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilk maç 4 Nisan 1925'te Taksim Stadı'nda oynandı ve Ay-yıldızlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı. Mehmet Leblebi ve Sabih Arca'nın golleriyle kazanılan bu karşılaşma, uzun yıllara yayılan rekabetin başlangıcı oldu.

Geride kalan 24 maçta Türkiye 8 galibiyet alırken, Bulgaristan 10 kez kazandı. Altı maç ise beraberlikle sonuçlandı. Milliler 42 gol atarken, Bulgaristan filelerimizi 44 kez havalandırdı. Bu sınav, millilerin Romanya'dan sonra en fazla karşılaştığı ikinci rakip olması açısından da ayrı önem taşıyor.

Türkiye'nin rakibi karşısındaki en ağır yenilgileri 1931 ve 1974'te aldığı 5-1'lik karşılaşmalar oldu. En farklı galibiyet ise geçen yıl Sofya'da oynanan ve 6-1 kazanılan Dünya Kupası Eleme Grubu maçı oldu.

Arda Güler (TFF)Arda Güler (TFF)

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ MAÇLAR

Tarih Yer Organizasyon Sonuç (Türkiye ilk takım)
10.04.1925 İstanbul Özel 2 - 1
17.07.1927 Sofya Özel 3 - 3
14.10.1927 İstanbul Özel 3 - 1
27.09.1931 Sofya Balkan Kupası 1 - 5
04.11.1932 İstanbul Özel 2 - 3
07.12.1958 Ankara Özel 0 - 0
27.11.1960 Sofya Özel 1 - 2
20.12.1964 İstanbul Özel 0 - 0
09.05.1965 Sofya Özel 1 - 4
09.10.1968 İstanbul Özel 0 - 2
12.04.1972 Sofya Özel 2 - 4
18.04.1973 İzmir Balkan Kupası 5 - 2
08.05.1974 Sofya Balkan Kupası 1 - 5
22.09.1976 Sofya Özel 2 - 2
16.02.1977 İstanbul Balkan Kupası 2 - 0
21.09.1977 Sofya Balkan Kupası 1 - 3
22.12.1982 İstanbul Özel 0 - 1
16.10.1984 İstanbul Özel 0 - 0
22.08.1991 Stara Zagora Özel 0 - 0
26.08.1992 Trabzon Özel 3 - 2
17.08.2005 Sofya Özel 1 - 3
29.05.2012 Salzburg Özel 2 - 0
08.06.2015 İstanbul Özel 4 - 0
11.10.2025 Sofya Dünya Kupası Eleme Grubu 6 - 1
Kerem Aktürkoğlu (TFF)Kerem Aktürkoğlu (TFF)

KRİTİK SINAV BURSA'DA

E Grubu'nda ikinci sırada yer alan Türkiye, yarın karşılaşacağı Bulgaristan maçından alacağı puan veya puanlarla play-off biletini garantileme fırsatına sahip. Ay-yıldızlılar 9 puanla ikinci basamakta bulunurken, henüz puanla tanışamayan Bulgaristan son sırada.

Mücadeleyi İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Nicholas Walsh yönetiyor. Yardımcıları Francis Connor ve Daniel McFarlane, dördüncü hakem ise Donald Robertson.

Grubun diğer maçında Gürcistan, lider İspanya'yı ağırlayacak.

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

A MİLLİ TAKIM KADROSU

Türkiye'nin Bulgaristan maçı aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Emirhan Topçu, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Samet Akaydin, Zeki Çelik, Mustafa Eskihellaç
Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Yusuf Sarı

Kenan Yıldız (TFF)Kenan Yıldız (TFF)

BULGARİSTAN'IN KADROSU

Teknik direktör Alexander Dimitrov'un belirlediği 24 kişilik aday kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Dimitar Mitov, Alex Bozhev, Dimitar Evtimov
Defans: Atanas Chernev, Kristian Dimitrov, Rosen Bozhinov, Martin Georgiev, Viktor Popov, Christian Petrov, Stefan Velkov
Orta saha: Ilia Gruev, Filip Krastev, Andrian Kraev, Kristian Stoyanov, Stanislav Shopov, Ivaylo Chochev, Ivan Yordanov
Forvet: Marin Petkov, Stanislav Ivanov, Georgi Rusev, Zdravko Dimitrov, Kiril Despodov, Martin Minchev, Vladimir Nikolov

Kenan Yıldız (TFF)Kenan Yıldız (TFF)

DÜNYA KUPASI FORMATI VE SON DURUM

2026 Dünya Kupası'nda Avrupa'dan 16 takım yer alacak. Gruplarını lider bitiren 12 takım doğrudan finallere gidecek. Diğer 4 bilet ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelen 4 takımın katılacağı play-off maçlarıyla dağıtılacak.

Türkiye'nin play-off'u garantilemesi için Bulgaristan maçından en az 1 puan alması yeterli olacak.

Arda Güler ve Kenan Yıldız (TFF)Arda Güler ve Kenan Yıldız (TFF)

SON MAÇ İSPANYA'DA

Milliler, Bulgaristan'ı Bursa'da ağırladıktan sonra son maçına İspanya deplasmanında çıkacak.

Bulgarlar ise Gürcistan'ı ağırlayacak.

Türkiye son maçına İspanya deplasmanında çıkacak (TFF)Türkiye son maçına İspanya deplasmanında çıkacak (TFF)

PUAN DURUMU

Sıra Takım O G B M A Y Puan
1 İspanya 4 4 0 0 15 0 12
2 Türkiye 4 3 0 1 13 10 9
3 Gürcistan 4 1 0 3 6 9 3
4 Bulgaristan 4 0 0 4 1 16 0

