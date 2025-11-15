Ferdi Kadıoğlu (TFF)

100 YILLIK REKABET

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilk maç 4 Nisan 1925'te Taksim Stadı'nda oynandı ve Ay-yıldızlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı. Mehmet Leblebi ve Sabih Arca'nın golleriyle kazanılan bu karşılaşma, uzun yıllara yayılan rekabetin başlangıcı oldu.

Geride kalan 24 maçta Türkiye 8 galibiyet alırken, Bulgaristan 10 kez kazandı. Altı maç ise beraberlikle sonuçlandı. Milliler 42 gol atarken, Bulgaristan filelerimizi 44 kez havalandırdı. Bu sınav, millilerin Romanya'dan sonra en fazla karşılaştığı ikinci rakip olması açısından da ayrı önem taşıyor.

Türkiye'nin rakibi karşısındaki en ağır yenilgileri 1931 ve 1974'te aldığı 5-1'lik karşılaşmalar oldu. En farklı galibiyet ise geçen yıl Sofya'da oynanan ve 6-1 kazanılan Dünya Kupası Eleme Grubu maçı oldu.