2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele veren A Milli Futbol Takımımız, 5. maçında Bulgaristan ile karşılaşıyor. Bizim Çocuklar, rakibini yenerek play-off biletini garantilemek amacında. Vincenzo Montella da kararını verdi ve ay yıldızlıların ilk 11'i belli oldu. Türkiye - Bulgaristan maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilk maç 4 Nisan 1925'te Taksim Stadı'nda oynandı ve Ay-yıldızlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı. Mehmet Leblebi ve Sabih Arca'nın golleriyle kazanılan bu karşılaşma, uzun yıllara yayılan rekabetin başlangıcı oldu.
Geride kalan 24 maçta Türkiye 8 galibiyet alırken, Bulgaristan 10 kez kazandı. Altı maç ise beraberlikle sonuçlandı. Milliler 42 gol atarken, Bulgaristan filelerimizi 44 kez havalandırdı. Bu sınav, millilerin Romanya'dan sonra en fazla karşılaştığı ikinci rakip olması açısından da ayrı önem taşıyor.
Türkiye'nin rakibi karşısındaki en ağır yenilgileri 1931 ve 1974'te aldığı 5-1'lik karşılaşmalar oldu. En farklı galibiyet ise geçen yıl Sofya'da oynanan ve 6-1 kazanılan Dünya Kupası Eleme Grubu maçı oldu.
İKİ ÜLKE ARASINDAKİ MAÇLAR
Tarih
Yer
Organizasyon
Sonuç (Türkiye ilk takım)
10.04.1925
İstanbul
Özel
2 - 1
17.07.1927
Sofya
Özel
3 - 3
14.10.1927
İstanbul
Özel
3 - 1
27.09.1931
Sofya
Balkan Kupası
1 - 5
04.11.1932
İstanbul
Özel
2 - 3
07.12.1958
Ankara
Özel
0 - 0
27.11.1960
Sofya
Özel
1 - 2
20.12.1964
İstanbul
Özel
0 - 0
09.05.1965
Sofya
Özel
1 - 4
09.10.1968
İstanbul
Özel
0 - 2
12.04.1972
Sofya
Özel
2 - 4
18.04.1973
İzmir
Balkan Kupası
5 - 2
08.05.1974
Sofya
Balkan Kupası
1 - 5
22.09.1976
Sofya
Özel
2 - 2
16.02.1977
İstanbul
Balkan Kupası
2 - 0
21.09.1977
Sofya
Balkan Kupası
1 - 3
22.12.1982
İstanbul
Özel
0 - 1
16.10.1984
İstanbul
Özel
0 - 0
22.08.1991
Stara Zagora
Özel
0 - 0
26.08.1992
Trabzon
Özel
3 - 2
17.08.2005
Sofya
Özel
1 - 3
29.05.2012
Salzburg
Özel
2 - 0
08.06.2015
İstanbul
Özel
4 - 0
11.10.2025
Sofya
Dünya Kupası Eleme Grubu
6 - 1
KRİTİK SINAV BURSA'DA
E Grubu'nda ikinci sırada yer alan Türkiye, yarın karşılaşacağı Bulgaristan maçından alacağı puan veya puanlarla play-off biletini garantileme fırsatına sahip. Ay-yıldızlılar 9 puanla ikinci basamakta bulunurken, henüz puanla tanışamayan Bulgaristan son sırada.
Mücadeleyi İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Nicholas Walsh yönetiyor. Yardımcıları Francis Connor ve Daniel McFarlane, dördüncü hakem ise Donald Robertson.
Grubun diğer maçında Gürcistan, lider İspanya'yı ağırlayacak.
Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Emirhan Topçu, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Samet Akaydin, Zeki Çelik, Mustafa Eskihellaç Orta saha:Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Yusuf Sarı
BULGARİSTAN'IN KADROSU
Teknik direktör Alexander Dimitrov'un belirlediği 24 kişilik aday kadroda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Dimitar Mitov, Alex Bozhev, Dimitar Evtimov Defans: Atanas Chernev, Kristian Dimitrov, Rosen Bozhinov, Martin Georgiev, Viktor Popov, Christian Petrov, Stefan Velkov Orta saha: Ilia Gruev, Filip Krastev, Andrian Kraev, Kristian Stoyanov, Stanislav Shopov, Ivaylo Chochev, Ivan Yordanov Forvet: Marin Petkov, Stanislav Ivanov, Georgi Rusev, Zdravko Dimitrov, Kiril Despodov, Martin Minchev, Vladimir Nikolov
DÜNYA KUPASI FORMATI VE SON DURUM
2026 Dünya Kupası'nda Avrupa'dan 16 takım yer alacak. Gruplarını lider bitiren 12 takım doğrudan finallere gidecek. Diğer 4 bilet ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelen 4 takımın katılacağı play-off maçlarıyla dağıtılacak.
Türkiye'nin play-off'u garantilemesi için Bulgaristan maçından en az 1 puan alması yeterli olacak.
SON MAÇ İSPANYA'DA
Milliler, Bulgaristan'ı Bursa'da ağırladıktan sonra son maçına İspanya deplasmanında çıkacak.
Bulgarlar ise Gürcistan'ı ağırlayacak.
