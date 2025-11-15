Filistin'de Sare Bayramı bahanesiyle kuşatma: İsrail ordusu mahalleleri kapattı

El Halil'in Eski Şehir bölgesinde katil İsrail ordusu, Yahudilerin "Sare Bayramı" kutlamaları bahanesiyle cuma sabahı bir dizi mahallede sokağa çıkma yasağı uyguladı. Savunma Komitesi üyesi Filistinli aktivist Arif Cabir, yaptığı açıklamada, Gays, Selayime, Cabir, Sehle, Tel Rumeyda ve Vadi Hasın gibi mahallelere giriş-çıkışların askeri kontrol noktalarıyla kapatıldığını söyledi. Cabir, Eski Şehir'e ulaşan tüm yolların engellendiğini, çok sayıda Filistinlinin evlerine dönemediğini ve geceyi kent merkezindeki yakınlarının yanında geçirmek zorunda kaldığını aktardı.

AA YÜZLERCE İSRAİLLİ BASKIN DÜZENLEDİ Filistinli aktivist, yüzlerce İsraillinin dün akşam ve bu sabah Eski Şehir'e baskın düzenlediğini, katil İsrail askerlerinin koruması altında sokaklarda yürüyerek provokatif eylemlerde bulunduklarını belirtti. Cabir ayrıca, katil İsrail'in "Sare Bayramı" gerekçesiyle Müslümanların Harem-i İbrahim Camisi'ne girişlerini tamamen kapattığını ifade etti.