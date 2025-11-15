Filistin'de Sare Bayramı bahanesiyle kuşatma: İsrail ordusu mahalleleri kapattı

El Halil'in Eski Şehir bölgesinde katil İsrail ordusu, Yahudilerin "Sare Bayramı" kutlamaları bahanesiyle cuma sabahı bir dizi mahallede sokağa çıkma yasağı uyguladı. Savunma Komitesi üyesi Filistinli aktivist Arif Cabir, yaptığı açıklamada, Gays, Selayime, Cabir, Sehle, Tel Rumeyda ve Vadi Hasın gibi mahallelere giriş-çıkışların askeri kontrol noktalarıyla kapatıldığını söyledi.
Cabir, Eski Şehir'e ulaşan tüm yolların engellendiğini, çok sayıda Filistinlinin evlerine dönemediğini ve geceyi kent merkezindeki yakınlarının yanında geçirmek zorunda kaldığını aktardı.
YÜZLERCE İSRAİLLİ BASKIN DÜZENLEDİ
Filistinli aktivist, yüzlerce İsraillinin dün akşam ve bu sabah Eski Şehir'e baskın düzenlediğini, katil İsrail askerlerinin koruması altında sokaklarda yürüyerek provokatif eylemlerde bulunduklarını belirtti. Cabir ayrıca, katil İsrail'in "Sare Bayramı" gerekçesiyle Müslümanların Harem-i İbrahim Camisi'ne girişlerini tamamen kapattığını ifade etti.
"SARE BAYRAMI"
"Sare Bayramı", işgal altındaki Filistin topraklarına yerleşen İsrailliler tarafından El Halil'de Yahudi varlığının tarihsel olduğu iddiasını pekiştirmek amacıyla düzenlenen kutlamalardan biri olarak biliniyor. Yahudi inanışına göre Hz. İbrahim'in, eşi Hz. Sare ve soyundan gelen peygamberlerin defnedildiği mağarayı satın aldığı gün "Sare Bayramı" olarak kabul ediliyor.