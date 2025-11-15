Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü: Yaralılar var
Son dakika: Beyoğlu'nda metro inşaatındaki çalışmalar sırasında iskele çöktü. Kaza sırasında bazı işçilerin yaralandığı öğrenildi.
Son dakika: Beyoğlu'nda metro inşaatındaki çalışmalar sırasında iskele çöktü.
Olay, Beyoğlu Meclisi Mebusan Caddesi'nde devam eden metro inşaatında meydana geldi. M7 metro çalışması sırasında eksi 6'ncı katta iskelede çökme yaşandı.
Olay yerine sevk edilen ekipler çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında 2 işçinin kendi imkanları ile çıktığı, 2 işçinin ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.