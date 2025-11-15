takvim-logo

Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü: Yaralılar var

Son dakika: Beyoğlu'nda metro inşaatındaki çalışmalar sırasında iskele çöktü. Kaza sırasında bazı işçilerin yaralandığı öğrenildi.

DHA
DHA
ABONE OL
Beyoğlu’nda metro inşaatında iskele çöktü: Yaralılar var

Son dakika: Beyoğlu'nda metro inşaatındaki çalışmalar sırasında iskele çöktü.

Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü: Yaralılar var

Olay, Beyoğlu Meclisi Mebusan Caddesi'nde devam eden metro inşaatında meydana geldi. M7 metro çalışması sırasında eksi 6'ncı katta iskelede çökme yaşandı.

Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü; yaralılar var. (Fotoğraf: DHA)Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü; yaralılar var. (Fotoğraf: DHA)

Olay yerine sevk edilen ekipler çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında 2 işçinin kendi imkanları ile çıktığı, 2 işçinin ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü; yaralılar var. (Fotoğraf: DHA)Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü; yaralılar var. (Fotoğraf: DHA)

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN