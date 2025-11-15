Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 21:41

Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü; yaralılar var. (Fotoğraf: DHA)

Olay yerine sevk edilen ekipler çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında 2 işçinin kendi imkanları ile çıktığı, 2 işçinin ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.