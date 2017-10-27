 ;
Yol Durumu
  1. Film sahnelerinin gerçek yüzü
  2. Şaşırtan cevap

Salaş Asena

Salaş Asena
Eski eşi Caner Erkin'e dava üstüne dava açan Asena Atalay, önceki gün İstinye'de alışverişteydi. Bu konu hakkındaki soruları yanıtsız bırakan Atalay, salaş giyimiyle şaşırttı. Bir dönem giyim tarzıyla olay yaratan ünlü sunucuyu görenler, "Eski halinden eser yok" dedi...
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar