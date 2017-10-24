Turkuvaz Medya Grubu'nun ana medya sponsoru olduğu 54. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde eğlence sürüyor. Festivalin açılış kortejinde ve kırmızı halı töreninde boy gösteren Bengü, önceki akşam da muhteşem bir konsere imza attı. Sevilen popçu, Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen konserinde hayranlarını coşturdu.