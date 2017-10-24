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Bengü şov

Bengü, şarkılarıyla olduğu kadar güzelliği ve şıklığıyla da büyük alkış topladı.

Bengü şov
Turkuvaz Medya Grubu'nun ana medya sponsoru olduğu 54. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde eğlence sürüyor. Festivalin açılış kortejinde ve kırmızı halı töreninde boy gösteren Bengü, önceki akşam da muhteşem bir konsere imza attı. Sevilen popçu, Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen konserinde hayranlarını coşturdu.
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