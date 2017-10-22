Yeni kurban domatesçi Nazım!

İzmirli işadamı Nazım Torbaoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Ece Erken'e eski eşi Serkan Uçar sert çıktı. Torbaoğlu'nun evli olduğunu öğrenince ilişkisine son veren Erken, işadamının geçtiğimiz ay eşindenboşanmasıyla çark etti. Önceki gün İzmir'de objektiflere yakalanan ikilinin görüntüleri sosyal medyayı salladı.
Uçar da yengesi DenizHamamcı ile sosyal medyada sohbete koyuldu. Hamamcı "Yeni kurban domatesçiNazım. Neyse sen yırttın" diyerek Serkan Uçar'ı etiketledi. Serkan Uçar da "Allah insana hakettiğini mutlaka budünyada veriyor" dedi.
LAYIĞINI BULDU
Eski eşi için "Layığını buldu" iması yapan Uçar, "Bence ağabeyin bu yazdıklarımızı duyup ikimizin kafasını birbirine vurmadan önce hepsini silelim" diyen yengesine uyarak yorumlarını kaldırdı.
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