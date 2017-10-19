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Yıldızlı selfie

Yıldızlı selfie
Geçtiğimiz günlerde işadamı eşi Sinan Kosif'le New York'a giden Melda Kosif, önceki gün hayranı olduğu Hollywood yıldızıyla karşılaştı. Bir kafede Drew Barrymore'u gören Kosif, dünyaca ünlü oyuncuyla selfie çekip instagram'da paylaşmayı ihmal etmedi. İkilinin bu karesine yerli ve yabancı takipçilerden binlerce beğeni yağdı...
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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