Yıldızlı selfie

Geçtiğimiz günlerde işadamı eşi Sinan Kosif'le New York'a giden Melda Kosif, önceki gün hayranı olduğu Hollywood yıldızıyla karşılaştı. Bir kafede Drew Barrymore'u gören Kosif, dünyaca ünlü oyuncuyla selfie çekip instagram'da paylaşmayı ihmal etmedi. İkilinin bu karesine yerli ve yabancı takipçilerden binlerce beğeni yağdı...