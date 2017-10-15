İbo’dan smaç

Yaklaşık 1 yıldır Demet Şener'leçekişmeli boşanma süreci yaşayan İbrahimKutluay, sonunda suskunluğunu bozdu.Şener'in sosyetik Edvina Sponza ile yasak aşkyaşadığını öne sürdüğü eski basketbolcu, öncekigün kızı İrem ve oğlu Ömer'le İstinye'deydi.Geçtiğimiz gün "Davayı gereksiz yere uzatıp beniuğraştırıyor. Zaten ihanetin bütün belgeleriniEdvina Sponza'nın şoförü bana göndermişti"diyen Şener'in bu sözleri hatırlatılan Kutluay, ertesigün avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. İhanetinortaya çıktığı Ekim 2016'dan bu yana boşanmaylailgili tek kelime etmeyen Kutluay, dün avukatıSalim Baki aracılığıyla açıklama yaparak kendinisavundu. İbo, kendisinden 8 milyon TL tazminattalep eden Şener'e şu sözlerle yüklendi:
BOMBA GİBİ AÇIKLAMA
"Demet Şener, boşanma davasında 'normal birtazminat' değil, bunun çok çok üzerinde ve hattaTürk Hukuku'nun kabul ettiği ölçütlerin 20-30misli tutarında maddi ve manevi tazminattalep etmiştir. Bizlerin, süreci uzatmak adınaen küçük gayret ve girişimi olmadığı gibi yeganearzumuz davanın bir an önce sonuçlanması veDemet Şener'in kendisini unutturmamakiçin 'basını', sebepsiz zenginleşme için de'mahkemeyi' vasıta olarak kullanma çabasındanvazgeçmesidir. Müvekkilim İbrahimKutluay'ın dava sürecindeki yegane önceliği deçocuklarının menfaatidir." Bu çarpıcı açıklamanınardından gözler Demet Şener'e çevrildi.
DAVA REKORTMENİ Kendisine ihanet ettiği iddiasıyla eşi İbrahimKutluay'dan 8 milyon TL'lik rekor tazminat talep eden Demet Şener, sosyetik EdvinaSponza'ya da 500 bin TL'lik dava açmıştı. Şener, açtığı 'ikincikadın' davasıyla ihanete uğrayan kadınlara emsal oldu.
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