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İbo’dan smaç

’in iddiaları karşısında suskun kalan sonunda patladı. Eski basketbolcu, “Kendini unutturmamak için basını, sebepsiz zenginleşmek için de mahkemeyi kullanmasın” dedi.

İbo’dan smaç
Yaklaşık 1 yıldır Demet Şener'le çekişmeli boşanma süreci yaşayan İbrahim Kutluay, sonunda suskunluğunu bozdu. Şener'in sosyetik Edvina Sponza ile yasak aşk yaşadığını öne sürdüğü eski basketbolcu, önceki gün kızı İrem ve oğlu Ömer'le İstinye'deydi. Geçtiğimiz gün "Davayı gereksiz yere uzatıp beni uğraştırıyor. Zaten ihanetin bütün belgelerini Edvina Sponza'nın şoförü bana göndermişti" diyen Şener'in bu sözleri hatırlatılan Kutluay, ertesi gün avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. İhanetin ortaya çıktığı Ekim 2016'dan bu yana boşanmayla ilgili tek kelime etmeyen Kutluay, dün avukatı Salim Baki aracılığıyla açıklama yaparak kendini savundu. İbo, kendisinden 8 milyon TL tazminat talep eden Şener'e şu sözlerle yüklendi:


Şener'le boşanma davası devam eden Kutluay, sık sık çocuklarıyla bir araya gelerek hasret gideriyor.

BOMBA GİBİ AÇIKLAMA
", boşanma davasında 'normal bir tazminat' değil, bunun çok çok üzerinde ve hatta Türk Hukuku'nun kabul ettiği ölçütlerin 20-30 misli tutarında maddi ve manevi tazminat talep etmiştir. Bizlerin, süreci uzatmak adına en küçük gayret ve girişimi olmadığı gibi yegane arzumuz davanın bir an önce sonuçlanması ve Demet Şener'in kendisini unutturmamak için 'basını', sebepsiz zenginleşme için de 'mahkemeyi' vasıta olarak kullanma çabasından vazgeçmesidir. Müvekkilim İbrahim Kutluay'ın dava sürecindeki yegane önceliği de çocuklarının menfaatidir." Bu çarpıcı açıklamanın ardından gözler Demet Şener'e çevrildi.



DAVA REKORTMENİ
Kendisine ihanet ettiği iddiasıyla eşi İbrahim Kutluay'dan 8 milyon TL'lik rekor tazminat talep eden Demet Şener, sosyetik Edvina Sponza'ya da 500 bin TL'lik dava açmıştı. Şener, açtığı 'ikinci kadın' davasıyla ihanete uğrayan kadınlara emsal oldu.
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