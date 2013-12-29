senelik eşigeçtiğimiz haftalarda boşanangecelere bir döndü pir döndü. Hemen hemen her gece başka bir mekanda yanında güzellerle objektife takılanboşanmadan önce işletmeciile aşk yaşamaya başlayarak tepki çekmişti.Bu aşkı kısa sürede bitiren ünlü işadamı geçtiğimiz günlerde gittiğiisimli mekanda gözünekestirdi. Güzel mankeni yakın markaja alan çapkın işadamı, gece boyunca mankenleyaklaşabilmek için yapmadık numara bırakmadı.İddialara göre işadamının bu çapkınlık çalışmaları başına dert açtı. Güzel mankenin mekanda bulunan yakın dostları bu durumdan rahatsız olunca işadamına saldırdı. Yumrukların konuştuğu kavga güçlükle önlenirkenmekanı apar topar terketmek zorunda kaldı.