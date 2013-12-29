Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kavga

    Murat Aşık yine sahnede. Çapkın işadamı geçtiğimiz günlerde gittiği mekanda mankenle yakınlaşmak isteyince ortalık bir anda savaş alanına döndü

    Beş senelik eşi Esra Eron'dan geçtiğimiz haftalarda boşanan Murat Aşık, gecelere bir döndü pir döndü. Hemen hemen her gece başka bir mekanda yanında güzellerle objektife takılan Murat Aşık, boşanmadan önce işletmeci Gökçen Paprika ile aşk yaşamaya başlayarak tepki çekmişti.

    ÇAPKINLIK BAŞA BELA
    Bu aşkı kısa sürede bitiren ünlü işadamı geçtiğimiz günlerde gittiği Kuruçeşme'deki Albüm isimli mekanda gözüne mankeni kestirdi. Güzel mankeni yakın markaja alan çapkın işadamı, gece boyunca mankenle yaklaşabilmek için yapmadık numara bırakmadı.

    YUMRUKLAR KONUŞTU
    İddialara göre işadamının bu çapkınlık çalışmaları başına dert açtı. Güzel mankenin mekanda bulunan yakın dostları bu durumdan rahatsız olunca işadamına saldırdı. Yumrukların konuştuğu kavga güçlükle önlenirken işadamı mekanı apar topar terketmek zorunda kaldı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Zelenskiy: Türkiye’nin arabuluculuğu söz konusu
    Haberler Saklambaç Kavga
        SON DAKİKA