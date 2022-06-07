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    Yükselen hava sıcaklıkları varis şikayetlerini arttırıyor! Rahatlamak için egzersiz ve ılık duş şart

    Yükselen hava sıcaklıkları, varis şikayetlerini de artırıyor. Hastalar, tam da bu aylarda ağrı, kaşıntı ve yorgunluktan yakınıyor. Doğru tedavinin önemine değinen uzmanlar uyarıyor: Egzersiz ve ılık duş şart!

    Eyvah Varis!

    Toplardamarların, deri altında mavi renkte, genişlemiş ve kıvrımlar yapmış olarak görülmesi durumuna varis deniyor. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Barlas, sıcaklık farklarının, varis şikayetlerini artırdığını söylüyor. Hastalarıa şu uyarılarda bulunuyor.



    ŞİDDETLİ AĞRI OLUR
    Yaz aylarında bacaklardaki varisler daha da belirginleşiyor. Vücutta bulunan venler, içinde yer alan küçük kapakçıklarla kirli kanın akciğerlere doğru, tek yönlü ilerleyişini sağlıyor. Bacaklarımızdaki bu kapaklar bozulduğunda, kan yer yer göllenme yapıyor ve varis adı verilen hastalıklı damarlar ortaya çıkıyor. Varisleri olan kişilerde ağrı, ağırlık hissi, kaşıntı, yanma, yorgunluk görülüyor. Artan sıcaklıklarla birlikte şikayetler artıyor. Sıcak hava damarları genişletiyor. Güneşli havada vücut serinlemek için çaba gösteriyor.



    ÖDEM DE YAPAR...
    Bu sırada damarlar genişliyor ve kanın cilde daha yakın alanda ilerlemesini sağlıyor. Varislerin bulunduğu yerde kan miktarı çoğalınca şikayetler artıyor. Vücudumuz, bizi soğutabilmek için zaten genişlemiş ve içinde yer yer göllenmeler oluşmuş venlerin içine daha fazla kan pompalıyor. Bu da, göllenen kan miktarında artışa ve ödeme yol açıyor.



        HAREKET EDİN...
        SICAK SUDAN KAÇININ: Sauna, sıcak banyo/ duş, ağrıya neden olur. Bu nedenle sıcak su yerine ılık su ile banyo yapılmalı. Hatta bacaklara soğuk suyla masaj yapılmalıdır.
        GÖLGEDE KALIN: Güneşin doğrudan ışınlarından kaçarak gölgeli alanlara geçmek varis şikayetlerini azaltır. SIVI ALIN: Vücut, yaz aylarında sıvı kaybeder. Koyulaşan kanı, sıvı alımı ile sulandırmak gerekir.
        HAREKET EDİN: Hareket azlığı, dolaşımımızı etkiler ve varis şikayetlerini artırır. Yürüyüş ve yüzme, baldır kaslarımızı harekete geçirir. Varisi önler.

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        Haberler Sağlık Yükselen hava sıcaklıkları varis şikayetlerini arttırıyor! Rahatlamak için egzersiz ve ılık duş şart
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