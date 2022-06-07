Yükselen hava sıcaklıkları varis şikayetlerini arttırıyor! Rahatlamak için egzersiz ve ılık duş şart

Toplardamarların, deri altında mavi renkte, genişlemiş ve kıvrımlar yapmış olarak görülmesi durumuna varis deniyor. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Barlas, sıcaklık farklarının, varis şikayetlerini artırdığını söylüyor. Hastalarıa şu uyarılarda bulunuyor.
ŞİDDETLİ AĞRI OLUR
Yaz aylarında bacaklardaki varisler daha da belirginleşiyor. Vücutta bulunan venler, içinde yer alan küçük kapakçıklarla kirli kanın akciğerlere doğru, tek yönlü ilerleyişini sağlıyor. Bacaklarımızdaki bu kapaklar bozulduğunda, kan yer yer göllenme yapıyor ve varis adı verilen hastalıklı damarlar ortaya çıkıyor. Varisleri olan kişilerde ağrı, ağırlık hissi, kaşıntı, yanma, yorgunluk görülüyor. Artan sıcaklıklarla birlikte şikayetler artıyor. Sıcak hava damarları genişletiyor. Güneşli havada vücut serinlemek için çaba gösteriyor.
ÖDEM DE YAPAR...
Bu sırada damarlar genişliyor ve kanın cilde daha yakın alanda ilerlemesini sağlıyor. Varislerin bulunduğu yerde kan miktarı çoğalınca şikayetler artıyor. Vücudumuz, bizi soğutabilmek için zaten genişlemiş ve içinde yer yer göllenmeler oluşmuş venlerin içine daha fazla kan pompalıyor. Bu da, göllenen kan miktarında artışa ve ödeme yol açıyor.