Yükselen hava sıcaklıkları varis şikayetlerini arttırıyor! Rahatlamak için egzersiz ve ılık duş şart





ÖDEM DE YAPAR...

Bu sırada damarlar genişliyor ve kanın cilde daha yakın alanda ilerlemesini sağlıyor. Varislerin bulunduğu yerde kan miktarı çoğalınca şikayetler artıyor. Vücudumuz, bizi soğutabilmek için zaten genişlemiş ve içinde yer yer göllenmeler oluşmuş venlerin içine daha fazla kan pompalıyor. Bu da, göllenen kan miktarında artışa ve ödeme yol açıyor.