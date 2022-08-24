Yetişkinleri tehdit eden karaciğer yağlanması stres ve yanlış beslenmeye ortaya çıkıyor

Vücudun en büyük organı olan karaciğer, protein sentezi ve sindirim için gerekli enzimlerin üretilmesini sağlıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Yedibela, toplumda sık görülen karaciğer yağlanmasıyla ilgili uyarıyor. İhmal edilmemesi gereken bu hastalıkla ilgili şu uyarılarda bulunuyor: Sağlıksız beslenme, stresli yaşam, bazı toksik maddeler ve nikotin kullanımı, karaciğerde aşırı yük oluşturuyor. Özellikle nikotin kullanımı karaciğer üzerinde olumsuz etki gösteriyor. Yetişkinlerin yüzde 30'unda görülen bu hastalığın vakit kaybetmeden tedavi edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde yüksek tansiyon ve insülin direnci gibi metabolik işlev bozuklarının kaynağı oluyor. Özellikle yetişkin bireylerde karaciğer yağlanması oldukça fazla görülüyor. Araştırmalar, karaciğer yağlanmasının en büyük nedeninin sağlıksız bir yaşam sürmek olduğunu gösteriyor. Yine aynı şekilde, oruç ve yemek yeme aralığının olabildiğince uzatılmasının, karaciğer yağlanmasını olumlu etkilediğini söyleyebiliriz.