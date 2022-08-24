Yetişkinleri tehdit eden karaciğer yağlanması stres ve yanlış beslenmeye ortaya çıkıyor

Vücudun en büyük organı olan karaciğer, protein sentezi ve sindirim için gerekli enzimlerin üretilmesini sağlıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Yedibela, toplumda sık görülen karaciğer yağlanmasıyla ilgili uyarıyor. İhmal edilmemesi gereken bu hastalıkla ilgili şu uyarılarda bulunuyor: Sağlıksız beslenme, stresli yaşam, bazı toksik maddeler ve nikotin kullanımı, karaciğerde aşırı yük oluşturuyor. Özellikle nikotin kullanımı karaciğer üzerinde olumsuz etki gösteriyor. Yetişkinlerin yüzde 30'unda görülen bu hastalığın vakit kaybetmeden tedavi edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde yüksek tansiyon ve insülin direnci gibi metabolik işlev bozuklarının kaynağı oluyor. Özellikle yetişkin bireylerde karaciğer yağlanması oldukça fazla görülüyor. Araştırmalar, karaciğer yağlanmasının en büyük nedeninin sağlıksız bir yaşam sürmek olduğunu gösteriyor. Yine aynı şekilde, oruç ve yemek yeme aralığının olabildiğince uzatılmasının, karaciğer yağlanmasını olumlu etkilediğini söyleyebiliriz.
ASTIM NEFES KESER
Nefes darlığı, hışıltılı solunum ve öksürük, toplumda en sık görülen solunum yolu hastalıklarından astımın belirtileri arasında yer alıyor. Alerji ve İmmunoloji uzmanı Doç. Dr. Tuğba Songül Tat, astımda doğru tedavinin önemine değiniyor. Hastaların düzenli kontrolü aksatmaması gerektiğini söyleyen Dr. Tat, şöyle devam ediyor: "Astım kontrolü yetersiz kalırsa hastanın günlük hayatı kısıtlanır. Günümüzde çok sayıda tedavi seçeneği mevcuttur. Düzenli tedaviyle astımın yol açtığı şikayetler azalır. Hastalar, hayatlarına sorunsuz bir şekilde devam eder."
TARÇIN MUCİZESİ
Tatlıları süsleyen, kokusuyla bile enerji veren tarçın, sağlıklı ve uzun bir ömrün kapılarını aralıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Çengel, tarçının faydalarını şöyle sıralıyor:
Kalp krizi, felç ve yüksek tansiyon riskini azaltır.
Hafızayı güçlendirerek Alzheimer'a yakalanma riskini düşürür.
Nöronları koruyarak Parkinson'u önler.
Adet ağrılarının şiddetini hafifletir.
Migren ağrılarını azaltmaya yardımcı olur,
Ağız kokusunu önler.
Kas ağrısı, premestrüal ağrı ve yaşa bağlı ağrıları yönetmekte etkilidir.
Kolesterolü düşürür.
Diş ağrısına iyi gelir.
KEMİKLERE BRÜKSEL LAHANASI
Vitamin deposu Brüksel lahanası, kemikleri güçlendirir. Kansere karşı koruyucudur. Göz ve cilt sağlığına iyi gelir. Kan şekerinin dengelenmesini sağlar. Beyin hücrelerini yeniler. Tansiyonu düşürür. Metabolizmayı çalıştırır.
AŞK OLSUN YEŞİL SOĞAN
Yeşil soğan, yüksek oranda C vitamini içerir. Bu sayede kalp ve damar sağlığını korur. Kalp krizi riskini azaltır. Kanın pıhtılaşmasını engeller. Vücutta biriken toksinleri temizler. Güçlü bir ödem söktürücüdür. Mide sağlığını korur. Cinsel gücü de artırır.
ÇİLEKLE GÜCÜNÜZE GÜÇ KATIN
Cilt sağlığını koruyan çilek, yorgunluğu alır. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklarla savaşır. İdrar söktürücüdür. Böbrek ve mesane hastalıklarına karşı kurtarıcı rol oynar. Saçları besler.