Varis riskini artıran 5 hata: Hamama girmeyin!

Toplardamarların genişlemesi olarak tarif edilebilen varis, günümüzde her 8 kişiden birinde görülüyor. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Ayça Özgen, varis oluşumundaki risk faktörleri hakkında önemli bilgi veriyor.



HAMAMDA BULUNMAYIN

Fazla kilo, sürekli sıkı kıyafetler giymek ve yüksek topuklu ayakkabı tercih etmek varis riskini artırıyor. Dr. Ayça Özgen, tedavide açık cerrahi girişim, radyofrekans tedavisi ve varis çorabı ile ilaçların etkili olduğunu belirtiyor. Varisi olanlara hamam, sauna gibi sıcak ortamlarda bulunmamayı öneriyor.