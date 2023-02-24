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    Uzmanlar uyarıyor! Uyuz paraziti ülkemizde artış gösteriyor

    Ülkemizde görülme sıklığı artan uyuz paraziti toplumun her kesiminde ortaya çıkıyor. Fiziksel temas ile çok hızlı bir şekilde bulaşabilen bu hastalığın, tedaviye karşı direnç geliştirdiği de gözlemleniyor. İşte sizler için derlediğimiz 24 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Uyuzdan korunmak

    Son zamanlarda Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de görülme sıklığı artan uyuz paraziti, toplumun her kesiminde ortaya çıkabiliyor. Fiziksel temas ile çok hızlı bir şekilde bulaşabilen bu hastalığın, tedaviye karşı direnç geliştirdiği de gözlemleniyor. Kötü hijyenin yanı sıra özellikle aile içi temasın artması ve bulaş riski nedeniyle kişilerin hastaneye gitmeye çekinmesi uyuz vakalarında artışa neden oluyor. Hastalığın tedavisi için ilaç kullanımına ve hijyen şartlarına çok dikkat edilmesini, aynı zamanda vaka varlığında bütün ailenin birlikte tedavi edilmesi gerektiğini belirten Uz. Dr. İbrahim Özcan, uyuzdan korunmak için önerilerde bulunuyor:
    1) Uyuzdan korunmada hijyen oldukça önemlidir. İnsanların toplu halde bulundukları ortamlarda, toplu ulaşım araçlarında temizliğe son derece dikkat edilmelidir.
    2) Kişisel korunma için, hasta olduğundan şüphelenilen kişilerle temastan kaçınılmalıdır.
    3) Başkaları ile iç çamaşırı, havlu, nevresim gibi vücut ile direkt teması bulunan eşyalar ortak kullanılmamalıdır.
    4) Kişi kendi kişisel hijyenine dikkat etmelidir.
    5 Ev, araba gibi ortak kullanım alanlarının temizliği düzenli gerçekleştirilmelidir.



    SAĞLIK İÇİN SÜT İÇİN
    Uzmanlar, özellikle çocukların büyüme kaynağı olan, yetişkinlerde ise hastalık risklerini azaltan proteini düzenli olarak almanın önemini vurguluyor. Bu sebeple her gün süt içilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Prof. Dr. Murat Baş, "Beslenme düzenimizde süt önemli bir protein kaynağıdır. 1 litre süt 32 gram protein içerir. Bu nedenle sütte bulunan proteinler, hücre ve dokuların oluşmasında, kasların, saç ve tırnakların gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Kalp ve damar hastalıklarından hipertansiyona ve obeziteye kadar birçok hastalıkla mücadele etmeye yardımcıdır" diye konuşuyor.



    PAKETTEN HEMOROİT ÇIKTI
    Hayatımızda geniş yer tutan paketli gıdalar, hemoroit yani basur hastalığına yol açıyor! Doç. Dr. Fuat Ekiz, bu hastalığın karın içi basıncının artmasına bağlı olarak ortaya çıktığını söylüyor. Halk arasında 'utandıran hastalık' olarak bilinen hemoroidin tedavi yöntemlerine değiniyor. "Hemoroit tedavisinde ilaç tedavisi öneriliyor ancak ilaç tedavisinden fayda görmeyen hastalarda cerrahi müdahale gerekebiliyor. Hemoroitten korunmak için daha fazla tahıl grubu yiyecekler, sebze yemeği, bol su ve meyve tüketilmelidir" diyor.



        NASIR YANİ!
        Ayaklarımız, günlük hayatta uzun saatler ayakkabı içinde havasız kalıyor. Birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Bunların başında da cildin sürtünmeye ve aşırı basınca karşı savunma mekanizması olarak ortaya çıkardığı derinin kalınlaşması ile nasır problemi geliyor. Kış aylarında nasır oluşumlarının arttığına dikkat çeken Podolog Deniz Yahcı, "Bu sorun tedavi edilmezse ayağın hassasiyetinin azalması, ağrı, hareket kısıtlılığı gibi daha ciddi sorunlara yol açabilir. Çorapsız ayakkabı giymek, dar ve sıkı ayakkabı tercih etmek, topuklu ayakkabı, çıplak ayakla gezmek gibi nedenler nasıra yol açabiliyor" diyor. Soğuk havalarda ayakta nasır oluşumları artıyor. Uzmanlar, ayakkabı kullanımına dikkat etmek gerektiğini söylüyor.



        ALZHEİMER AĞIZDA SAKLI
        Çok sayıda insan, ağızda metalik bir tatla mücadele ediyor. Bu sorun genellikle yetersiz beslenmeden kaynaklanıyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, bu durumun vücudunuzdaki bazı şeylerin göstergesi olabildiğini söylüyor:
        Diş sağlığının bozulması: Fırçalama ve diş ipi kullanmayı ihmal ediyorsanız ağzınızda metalik bir tat oluşmaya başlayabilir.
        Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği veya üremik toksisite, metalik tada neden olabilir.
        Nörolojik hastalıklar: Alzheimer gibi hastalıklar, ağzınızdaki tat tomurcuklarının beyninize gönderdiği sinyalleri yanlış yorumlayarak iştahsızlığa yol açabilir.
        Hamilelik: Koku ve tat alma duyularında değişikliler yaşanabilir.

        KESKİN GÖZLERE TERE
        Lezzetiyle ağızları tatlandıran tere, adet düzensizliğini engeller. Bağırsakları temizler. Kansızlığı bitirir. Saçların dökülmesini azaltır. Gözleri güçlendirir.

        ÖKSÜRÜĞE VANİLYA
        Güzel kokusu ile vanilya, sinirleri yatıştırır. Depresyonu önler. Ateşi düşürür. Öksürüğü hafifletir. Solunum hastalıklarından korur. Bulantıyı engeller.

        KEMİK DOSTU KURU İNCİR
        Yazın yaşı, kışın ise kurusuyla ağızları tatlandıran incir, bağışıklığı artırır. Bağırsak hareketlerini düzenler. 1 bardak sütle tüketildiğinde kemikleri güçlendirir.

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        Haberler Sağlık Uzmanlar uyarıyor! Uyuz paraziti ülkemizde artış gösteriyor
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