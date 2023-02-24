Uzmanlar uyarıyor! Uyuz paraziti ülkemizde artış gösteriyor

Son zamanlarda Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de görülme sıklığı artan uyuz paraziti, toplumun her kesiminde ortaya çıkabiliyor. Fiziksel temas ile çok hızlı bir şekilde bulaşabilen bu hastalığın, tedaviye karşı direnç geliştirdiği de gözlemleniyor. Kötü hijyenin yanı sıra özellikle aile içi temasın artması ve bulaş riski nedeniyle kişilerin hastaneye gitmeye çekinmesi uyuz vakalarında artışa neden oluyor. Hastalığın tedavisi için ilaç kullanımına ve hijyen şartlarına çok dikkat edilmesini, aynı zamanda vaka varlığında bütün ailenin birlikte tedavi edilmesi gerektiğini belirten Uz. Dr. İbrahim Özcan, uyuzdan korunmak için önerilerde bulunuyor:
1) Uyuzdan korunmada hijyen oldukça önemlidir. İnsanların toplu halde bulundukları ortamlarda, toplu ulaşım araçlarında temizliğe son derece dikkat edilmelidir.
2) Kişisel korunma için, hasta olduğundan şüphelenilen kişilerle temastan kaçınılmalıdır.
3) Başkaları ile iç çamaşırı, havlu, nevresim gibi vücut ile direkt teması bulunan eşyalar ortak kullanılmamalıdır.
4) Kişi kendi kişisel hijyenine dikkat etmelidir.
5 Ev, araba gibi ortak kullanım alanlarının temizliği düzenli gerçekleştirilmelidir.
SAĞLIK İÇİN SÜT İÇİN
Uzmanlar, özellikle çocukların büyüme kaynağı olan, yetişkinlerde ise hastalık risklerini azaltan proteini düzenli olarak almanın önemini vurguluyor. Bu sebeple her gün süt içilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Prof. Dr. Murat Baş, "Beslenme düzenimizde süt önemli bir protein kaynağıdır. 1 litre süt 32 gram protein içerir. Bu nedenle sütte bulunan proteinler, hücre ve dokuların oluşmasında, kasların, saç ve tırnakların gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Kalp ve damar hastalıklarından hipertansiyona ve obeziteye kadar birçok hastalıkla mücadele etmeye yardımcıdır" diye konuşuyor.
PAKETTEN HEMOROİT ÇIKTI
Hayatımızda geniş yer tutan paketli gıdalar, hemoroit yani basur hastalığına yol açıyor! Doç. Dr. Fuat Ekiz, bu hastalığın karın içi basıncının artmasına bağlı olarak ortaya çıktığını söylüyor. Halk arasında 'utandıran hastalık' olarak bilinen hemoroidin tedavi yöntemlerine değiniyor. "Hemoroit tedavisinde ilaç tedavisi öneriliyor ancak ilaç tedavisinden fayda görmeyen hastalarda cerrahi müdahale gerekebiliyor. Hemoroitten korunmak için daha fazla tahıl grubu yiyecekler, sebze yemeği, bol su ve meyve tüketilmelidir" diyor.