Uzmanından ruh sağlığına iyi gelen bitki çayları!

Depresyon tedavisi genellikle ilaç veya psikoterapi yoluyla yapılıyor. Bazı bitki çayları da depresyona olumlu etki gösteriyor. Uzman Diyetisyen Gözde Karaca, ruh sağlığına iyi gelen bitki çaylarını sıralıyor:

PAPATYA ÇAYI: Sinir sistemi üzerinde sakinleştirici bir etkisi bulunur. Sinir şikayetleri üzerinde etkilidir.

REZENE ÇAYI: İçerdiği flavanoid ve polisakkarit maddeleri sayesinde stresi azaltır.

ANASON ÇAYI: Anason çayının sakinleştirici etkisi sayesinde depresyon tedavisinde olumlu etkileri bulunur. Aynı zamanda anti-inflamatuar ve antiviral etkileri olması sebebiyle bağışıklığın güçlendirilmesinde destek olur.

GİNGSEN ÇAYI: Tükenmişlik sendromu, yorgunluk, halsizlik, stres gibi sorunlar üzerinde olumlu etkileri bulunur.

PASİFLORA ÇAYI: Yatıştırıcı ve tansiyon düşürücü etkisi ile sinir, endişe ve uykuya dalamama gibi sorunlara iyi gelmektedir.



YEŞİL ÇAY: Sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisi vardır. Depresyon tedavisinde olumlu etkileri bulunur.