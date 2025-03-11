Uzmanından Ramazan’da susuzluğa karşı alınacak 6 önlem!

Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, Ramazan ayında oruç tutarken susuzluğa karşı alınacak önlemler ile ilgili önemli bilgiler verdi:



FAZLA YEMEKTEN UZAK DURUN:

İftarda veya sahurda birden ve çok fazla yemek yemek sindirim sürecinde oluşan su ihtiyacını artırır.



YETERLİ ORANDA SU TÜKETİN:

İftarla sahura arsında minimum 2 lt su tüketilmelidir.



İFTAR SONRASI HEMEN ÇAY VE KAHVE TÜKETMEYİN:

Çok fazla idrara çıkartır. Bu da böbreklerde ve iç organlarda su ihtiyacını gereksinimi yükseltir.



ŞEKERLİ, ASİTLİ MEŞRUBAT TÜKETMEYİN:

Asla suyun yerini tutamazlar. Ama kişi sıvı aldığından su ihtiyacının karşılandığını düşünür ve su tüketimini azaltır.



YAĞLI VE SOSLU BESİN YEMEYİN:

Bitkiselhayvansal yağlar ve içeriğinde tuz yağ bulunan soslar ve kremaların sindirimi çok güçtür.



TUZLU GIDALARDAN UZAK DURUN:

Tuz, çok fazla su tutar. Su ihtiyacını çok artırır ama suyun kullanımına da çok fazla izin vermez.

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