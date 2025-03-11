Uzmanından Ramazan’da susuzluğa karşı alınacak 6 önlem!

Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, Ramazan ayında oruç tutarken susuzluğa karşı alınacak önlemler ile ilgili önemli bilgiler verdi:
FAZLA YEMEKTEN UZAK DURUN:
İftarda veya sahurda birden ve çok fazla yemek yemek sindirim sürecinde oluşan su ihtiyacını artırır.
YETERLİ ORANDA SU TÜKETİN:
İftarla sahura arsında minimum 2 lt su tüketilmelidir.
İFTAR SONRASI HEMEN ÇAY VE KAHVE TÜKETMEYİN:
Çok fazla idrara çıkartır. Bu da böbreklerde ve iç organlarda su ihtiyacını gereksinimi yükseltir.
ŞEKERLİ, ASİTLİ MEŞRUBAT TÜKETMEYİN:
Asla suyun yerini tutamazlar. Ama kişi sıvı aldığından su ihtiyacının karşılandığını düşünür ve su tüketimini azaltır.
YAĞLI VE SOSLU BESİN YEMEYİN:
Bitkiselhayvansal yağlar ve içeriğinde tuz yağ bulunan soslar ve kremaların sindirimi çok güçtür.
TUZLU GIDALARDAN UZAK DURUN:
Tuz, çok fazla su tutar. Su ihtiyacını çok artırır ama suyun kullanımına da çok fazla izin vermez.