Uzmanı uyardı: Migren ihmale gelmez! İşte belirtileri ve tedavi yöntemleri...





ÖMÜRSÜN DUT

Yaşı kadar kurusu da faydalı olan dut, yüksek miktarda demir ve C vitamini içeriyor. Aynı zamanda posa içeriği yüksek bir meyve olan dut, vücudu tepeden tırnağa yeniliyor. K ve E vitamini ile potasyumdan zengin olan dutun sağlığa faydaları şöyle sıralanıyor:

- Antioksidan deposudur. Vücudu mikroplardan arındırır. Ömrü uzatır. Yaşlanmayı geciktirir.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara savaş açar.

- Çin tıbbında yüzyıllardır kullanılan dut, güçlü bir kanser savaşçısıdır.

- Kan şekerini dengeler. Diyabete karşı koruma sağlar.

- İçerdiği yüksek posa değeri sayesinde kolesterolü düşürür.



SAÇLARINIZ IŞILDASIN!

Her kadın; canlı, parlak ve güçlü saçların hayalini kuruyor. Bunun yolu kozmetik ürünlerinden değil bitkisel yağlardan geçiyor. Saçları güçlendiren ve besleyen yağlar, şöyle sıralanıyor:



- Jojoba yağı: Saç derisini yumuşatır. Saç tellerini güçlendirerek kırılmayı engeller. Saçları uzatır.

-Lavanta yağı: Saçların uzamasını kolaylaştırır. Saçları besleyerek dökülmesini ve kırık oluşumunu durdurur. Saç derisindeki kan dolaşımını hızlandırır. Bu sayede dökülmeyi durdurur.

- Badem yağı: Saç bakımında kullanılan en önemli yağdır. Saçları besleyerek, gerekli olan E vitaminini karşılar. Dökülmeyi durdurur.

- Hindistan cevizi yağı: Hasarlı saçları onarır. Kepeği azaltır. Saç kırıklarını engeller. Saçların güçlü uzamasını sağlar.



SAĞLIĞINI KEKİKLE

Yemekleri tatlandıran kekik, bademcik iltihabını giderir. Kan dolaşımını düzenler. Kan şekerini dengeler. Hazmı kolaylaştırır. Sinirleri yatıştırır. Ağız kokusunu engeller. Hücreleri yeniler. Yaşlanmayı önler.



KEÇİBOYNUZUNA BAK!

Keçiboynuzu, ishale karşı etkilidir. Vücuda enerji verir. Beyin hücrelerini yeniler. Karaciğer dostudur. Kolesterolü dengeler. Sindirimi düzenleyen keçiboynuzu, kalp ve damar hastalıklarından korunmaya yardımcı olur.



KAJUDA MUTLULUK VAR

Vitamin deposu kaju, sindirimi hızlandırır. Kabızlığı giderir. Vücuda enerji vererek halsizliği gideri. Kalp ve damarları kuvvetlendirir. Mutluluk verir. Kanseri engeller, kemikleri güçlendirir.



FISTIK GİBİ OLUN

Yer fıstığı, kötü kolesterol seviyesini düşürür ve iyi kolesterol seviyesini yükseltir. Kolon ve mide kanserine karşı büyük bir savaş verir.

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