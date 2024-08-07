SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanı kulakta meydana gelebilecek hastalıklara karşı uyardı!

Uzmanlar, dış kulak yolunun nemli kalmasının mantar ve bakterilere neden olduğunu söylüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024
Uzmanı kulakta meydana gelebilecek hastalıklara karşı uyardı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sıcak havaların etkisini göstermesiyle birlikte vatandaşlar, kendilerini sulara bırakıyor. Op. Dr. Necdet Özer, kulakta meydana gelebilecek hastalıklara dikkat çekiyor.

Yüzücü kulağının, dış kulak yolunun nemli kalması sonucunda dış kulak yolunun fizyolojisinin bozularak kulakta mantar ve bakteriyel enfeksiyonların ortaya çıkması olduğunu belirten Özer, ''Yaz aylarında havalar sıcak olduğu için genelde çok sık duş alıp yüzme havuzları ve denizlere gideriz. Bundan dolayı da dış kulak yolu sürekli nemli kalır. Dış kulak yolu nemli kaldığı zaman mantar ve bakteriyel enfeksiyonlar, çok yaygın bir şekilde bu mevsimlerde görülür.

HASTAYI RAHATSIZ EDER
İltihap olduğu zaman kulakta ağrı, işitme kaybı, kaşıntı ve çok şiddetli ağrılar olabilir. Tedavi kişinin kendi yöntemleriyle olmaz bundan dolayı da tıbbi bir tedaviye ihtiyaç duyar tedavi sonucunda kulaklar temizlenir, 7 ile 14 gün arasında hasta iyileşir" diyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsmail Haniye suikastında şok gerçekler: Mossad İranlı 2 Devrim Muhafızı’nı satın aldı! Bomba şeklinde tuğla detayı...
Hileli ilana geçit yok! Emlak sektöründe yeni dönem: 15 Eylül’de başlıyor
Türk Telekom
Emekliye yeni maaş sistemi: Prim günü fazla olanlar daha yüksek maaş alacak! Hangi konular gündemde?
CANLI TAKİP | İran’dan savaşın fitilini ateşleyecek haber! Ordu harekete geçti sınır füzelerle donatıldı
Roblox neden kapandı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıkladı: Mahkemenin kararı yerine getirildi | Çocuk istismarına geçit yok
Muğla ve Aydın’da orman yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor
Başkan Erdoğan Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile görüştü
8 Ağustos 2024 Hellmann’s tüketici çekilişi sonuçları belli oldu! ASİL-YEDEK isim listesi...
Milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman Paris 2024’te bronz madalyanın sahibi oldu: LGBT terörüne tepki gösterdi!
Türkiye soykırım davasına müdahil oldu! Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Son derece kapsamlı ve ayrıntılı şekilde hazırlandık | Peş peşe açıklamalar
Instagram ne zaman açılacak? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu ’Instagram’ gündemiyle toplanıyor! Hüseyin Yayman’dan flaş açıklama | Meta yetkilileri davet edilecek mi?
İsrail’in taşeronu PKK! Arz-ı Mev’ud sözcülüğüne soyunan elebaşı Duran Kalkan’dan küstah tehdit: Sıra KKTC ve Türkiye’ye gelecek
Sistemlerin sistemi Gök Vatan’ın yeni bekçisi Çelik Kubbe! Savunmada yapay zeka destekli yeni dönem
Suriye’nin doğusunda ’Aşiret’ baharı! Deyrizor’da PKK/YPG’yi vuruyorlar... Teröristlerin imdadına ABD yetişti | Bakan Fidan ne demişti?
SON DAKİKA