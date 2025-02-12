Uzmanı idrar kaçırma sorununa dikkat çekiyor! Önleminizi alın

Çok sıvı tüketilmesi, fiziksel aktivitelerin yoğunlaşması ile havuz ve deniz gibi idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabilecek etkenler, kadınlarda idrar kaçırma sıklığını arttırıyor.

KEGEL EGZERSİZLERİ YAPIN: Pelvik taban kaslarınızı güçlendirmek için düzenli olarak kegel egzersizleri yapın.



KİLO VERİN: Fazla kilo pelvik taban kaslarına ve mesaneye ekstra baskı yapabiliyor. Dolayısıyla ideal kilonuzda kalmaya dikkat edin.



LİFLİ GIDALAR TÜKETİN: Kabızlık, pelvik taban kaslarına baskı yaparak idrar kaçırmaya neden olabiliyor. Kabızlığı önlemek için lif açısından zengin gıdalar tüketmeye özen gösterin.



PLANLI TUVALET ÖNEMLİ: Mesane eğitimi ile belirli aralıklarla tuvalete gitme alışkanlığı edinin.



SIVI ALIMINIZI DÜZENLEYİN: Gece idrara kalkmayı azaltmak için yatmadan önce sıvı alımını sınırlamanız fayda sağlıyor.

