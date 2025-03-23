Uzmanı çağın vebası kanserle mücadelede merak edilen soruları yanıtladı!

Kansere artık çağın vebası deniyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Çitgez, kanserle mücadelede erken teşhisin önemine değiniyor. Merak edilen soruları yanıtlıyor...

1- Kanseri erken tespit edebilmek için ne yapmalı?

Her kanserin belirtisi farklıdır. Kanserin bulunduğu organa ve organın vücuttaki fonksiyonuna göre ortaya çıkan belirtiler değişir. Örneğin meme kanseri hastaları memede kitle nedeniyle başvururken, kolon kanseri kabızlık şikayeti ile doktora başvurur. Kanseri erken teşhis edebilmek için rutin sağlık kontrollerinin yapılması önem taşımaktadır.

2- Memedeki kitleler kansere dönüşür mü?

Memedeki her kitle kanser olmaz. Her kitle de kansere dönüşmez. Ani ve hızlı gelişen, büyüyen kitlelerde zaman kaybetmeden bir meme cerrahi uzmanına başvurarak muayene olmak gerekir.



3- Tedavi sırasında enfeksiyon riski artar mı? Nasıl önlem alınmalıdır?

Kemoterapi tedavisinde alınan bağışıklık sistemi baskılanabilir. Bu nedenle hastalar enfeksiyon etkenlerine açık hale gelir. Bu dönemde kalabalıktan uzak durulması, maske takılması önemlidir.



4- Kanser tedavisi genç hastalarda çocuk sahibi olmayı engeller mi?

Kemoterapi genç kadınlarda yumurta rezervini düşürür. Bu durumda gebelik şansı azalır ancak bu hastaların çocuk sahibi olamayacağı anlamına gelmez. Çocuk sahibi olamama riski menopoza yakın hastalarda daha fazladır. Tedavi sürecinde çyumurta toplama ve dondurma gibi önlemler alınabilmektedir.

5- Kanser tedavisi sürecinde beslenmede nelere dikkat edilmeli?

Aslında beslenme, kanser tedavisi ve etyolojisinde en ön sıralarda yer almamaktadır. Ancak hazır ve paketli gıdalar, tütsülenmiş, salamura, yanmış gıdalardan uzak durmak gerekir. Mevsiminde ve doğal yollarla elde edilmiş besinlerin tüketilmesi gerekir. Mevsiminde en uygun ve en bol hangi besine ulaşılabiliyorsa bu gıdaların tüketilmesi en doğru yaklaşımdır.



6- Meme kanserli hastalarda soya ürünlerinden kaçınılmalı mı? Her aldığımız üründe soya olup olmadığına bakılmalı mıdır?

Soya ve soya ürünleri östrojenik etkiye sahiptir. Bu nedenle risk faktörü olan hastaların ve meme kanseri tedavisi alan kişilerin soya ürünü içeren gıdalardan uzak durması gerekir.