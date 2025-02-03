PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanı bronşitle ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor!

Bronşit, burun akıntısı, tıkanıklığı ile öksürük ve hafif baş ağrısıyla seyrediyor. Kısa ve uzun süreli olabiliyor. Uzmanlar, bronşitin yayılmasını engelleyen 6 öneride bulunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Şubat 2025
Uzmanı bronşitle ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Çocuklarda ve bebeklerde yaygın görülen bir akciğer enfeksiyonu olan bronşit, soğuk algınlığına çok benzeyen semptomlarla başlıyor. Akut bronşit söz konusu olduğunda semptomlar genellikle hızlı bir şekilde gelişiyor. Hastalığa neden olan virüslerin bulaşmasını engellemek için basit önlemler alınması gerekiyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ufuk Ertural, bronşitle ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

    ALERJEN UYARISI
    Akut bronşite çoğunlukla viral bir enfeksiyon neden olmaktadır. Aynı zamanda bakteri veya toz ve alerjenler ile ağır partiküllerin havada olması hastalığın seyrini ağırlaştırmaktadır. Akut bronşitin en önemli nedeni ise virüslerdir. Özellikle çocuklarda hastalık; burun, ağız veya boğazda (üst solunum yolunda) soğuk algınlığı veya başka bir viral enfeksiyondan sonra ortaya çıkmaktadır. Çocuklar hasta olan başka bir çocukla yakın temas sonucunda virüsü kapabilmektedir.

    ASTIM HASTALARI YATKIN
    Hastalık, mukus üretiminin artmasına ve diğer değişikliklere neden olmaktadır. Akut bronşit söz konusu olduğunda semptomlar genellikle hızlı bir şekilde gelişir. Hastalığın seyri kısa sürer. Vakaların çoğu hafif seyrederken kronik hastalığı olan çocuklarda bronşit daha ağır tablolara neden olabilmektedir. Akut bronşit olma riski daha yüksek olan çocuklar ise şunlardır; toz alerjisi olanlarda maruziyet bronşiti tetikleyebilir.

    AŞILAR TAM OLMALI
    1- Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırılmalı.
    2- Öksürürken veya hapşırırken burnunu ve ağzını kapatması gerektiği öğretilmeli.
    3- Hastalık yayılmasın diye aşılar tam olmalı.
    4- Hasta çocuklarla diğer çocukların teması engellenmeli.
    5- Hasta çocukların temas ettiği yüzeyler temizlenmeli ya da ve dezenfekte edilmelidir.
    6- Bebeklerde anne sütü solunum yolu enfeksiyonlarını azaltmaktadır.

    Kronik sinüzite yatkın çocuklar risk grubundadır.

    Özellikle astım hastası olan çocukların bronşite yatkınlığı yüksektir.

    En sık görülen belirtiler kusma veya öğürme, kuru veya balgamlı öksürük, öksürük başlamadan ortaya çıkan burun akıntısı.

    Akut bronşit söz konusu olduğunda semptomlar genellikle hızlı bir şekilde gelişir. Hastalığın seyri kısa sürer. öksürük bazen kronikleşmektedir.

    İnatçı öksürük 3-4 hafta devam edebilmektedir.

    Belirtiler genellikle 7-14 gün sürmektedir.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Gözler Ankara’da! Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem Bolu’daki otel yangını faciası
    PAZARLIK ZAMANI: 7.4 milyon çalışan ve emekliye toplu sözleşme! Masaya neler gelecek?
    Şanlıurfa’da freni boşalan kamyon dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!
    Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak! Türkiye’nin en büyük eğitim kampüsü açılıyor
    Ege Denizi beşik gibi! Peş peşe depremler neyin habercisi? Naci Görür ve Şükrü Ersoy’dan uyarı
    Ünlü şarkıcı İrem Derici’den sektördeki tekelleşmeye gözdağı: Kimse önümde duramaz
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar’da: Suriye’de teröre yer yok
    Transfer çalışmaları hız kesmiyor: Fırtına’nın hedefi Adem Zorgane!
    Başkan Erdoğan’dan CHP’deki kayıkçı kavgasına tepki: Ana muhalefet mi sirk çadırı mı? Erken seçim tartışmalarına nokta | LGBT ile mücadele
    İşler şimdi kızışıyor: Huawei ve Tencent DeepSeek’i bulut sistemlerine dahil etti
    Galatasaray’a Morata’dan sonra bir dünya yıldızı daha! Görüşme başladı
    KAMUYA 3.900 MEMUR ALINACAK! İtfaiye eri, mimar, zabıta alımı başladı: EGM, YÖK, MEB, İçişleri Bakanlığı...
    Kanarya golcüleriyle döndü! Fenerbahçe Rizespor 3-2 | MAÇ SONUCU
    Fenerbahçe’den çifte transfer! Maximin yerine gelecek
    CHP’li Çanakkale Belediyesi’nin çalışanı uyuşturucu baronu çıktı! Metamfetamin ve Lyrica’ya şifreleme
    81 ilde sosyal konut seferberliği! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı düğmeye bastı... Valiliklere genelge gitti
    CHP’den foto oyun! Mansur Yavaş’ı Çağlayan’a zorla getirdiler | Tarifeli uçakta ekonomi sınıfı tiyatrosu
    Goncagül Sunar tekelleşmenin perde arkasını anlattı! Hepimizin bildiği ama sustuğu sırlar...
    Kardelenler’in Koray’ı Barış Falay’ın eşi meğer kendisinden de ünlüymüş! Bir İstanbul Masalı’nın güzeliyle 19 yıldır evli!
    Barış Manço’nun gerçek adını duyan şaşkın! Tam 4 ismi var: Her birinin hikayesi farklı! Onu Barış Abi olarak tanıdık ama...