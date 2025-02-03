Uzmanı bronşitle ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor!

Çocuklarda ve bebeklerde yaygın görülen bir akciğer enfeksiyonu olan bronşit, soğuk algınlığına çok benzeyen semptomlarla başlıyor. Akut bronşit söz konusu olduğunda semptomlar genellikle hızlı bir şekilde gelişiyor. Hastalığa neden olan virüslerin bulaşmasını engellemek için basit önlemler alınması gerekiyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ufuk Ertural, bronşitle ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:



ALERJEN UYARISI

Akut bronşite çoğunlukla viral bir enfeksiyon neden olmaktadır. Aynı zamanda bakteri veya toz ve alerjenler ile ağır partiküllerin havada olması hastalığın seyrini ağırlaştırmaktadır. Akut bronşitin en önemli nedeni ise virüslerdir. Özellikle çocuklarda hastalık; burun, ağız veya boğazda (üst solunum yolunda) soğuk algınlığı veya başka bir viral enfeksiyondan sonra ortaya çıkmaktadır. Çocuklar hasta olan başka bir çocukla yakın temas sonucunda virüsü kapabilmektedir.



ASTIM HASTALARI YATKIN

Hastalık, mukus üretiminin artmasına ve diğer değişikliklere neden olmaktadır. Akut bronşit söz konusu olduğunda semptomlar genellikle hızlı bir şekilde gelişir. Hastalığın seyri kısa sürer. Vakaların çoğu hafif seyrederken kronik hastalığı olan çocuklarda bronşit daha ağır tablolara neden olabilmektedir. Akut bronşit olma riski daha yüksek olan çocuklar ise şunlardır; toz alerjisi olanlarda maruziyet bronşiti tetikleyebilir.



AŞILAR TAM OLMALI

1- Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırılmalı.

2- Öksürürken veya hapşırırken burnunu ve ağzını kapatması gerektiği öğretilmeli.

3- Hastalık yayılmasın diye aşılar tam olmalı.

4- Hasta çocuklarla diğer çocukların teması engellenmeli.

5- Hasta çocukların temas ettiği yüzeyler temizlenmeli ya da ve dezenfekte edilmelidir.

6- Bebeklerde anne sütü solunum yolu enfeksiyonlarını azaltmaktadır.

Kronik sinüzite yatkın çocuklar risk grubundadır.



Özellikle astım hastası olan çocukların bronşite yatkınlığı yüksektir.



En sık görülen belirtiler kusma veya öğürme, kuru veya balgamlı öksürük, öksürük başlamadan ortaya çıkan burun akıntısı.



Akut bronşit söz konusu olduğunda semptomlar genellikle hızlı bir şekilde gelişir. Hastalığın seyri kısa sürer. öksürük bazen kronikleşmektedir.



İnatçı öksürük 3-4 hafta devam edebilmektedir.



Belirtiler genellikle 7-14 gün sürmektedir.