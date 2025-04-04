Uzmanı açıkladı! Cildinizdeki 10 belirtiye dikkat: Kalp krizi habercisi olabilir

Ateroskleroz, damar duvarında yağ birikmesi olarak tanımlanıyor. Genetik, beslenme, hareket gibi birçok faktör rol oynuyor. Ateroskleroz, kalp damarları ile birlikte beyin damarları, bacak damarları, böbrek ve barsak damarları öncellikli olmak üzere vücuttaki bütün damarları etkiliyor. Bunları fark etmek, erken tanı koyup, risk faktörlerini azaltmamızı ve hastalığın seyrini yavaşlatmamızı veya durdurmamızı sağlıyor. Dr. Ceyhan Türkkan, kalpte yaşanan rahatsızlıkların cillteki 10 belirtisine değiniyor:



BACAK VE AYAKLARDA ŞİŞME: Her iki bacakta gelişen, bastırınca iz bırakan, cildi geren bazen kaşıntıya sebep olan şişlikler kalp yetmezliğinin bulgusu olabilir, tek taraflı olması genelde toplardamar hastalıklarında görülür.



YEMEK SONRASI KARIN AĞRISI:

Kişinin kilosundan bağımsız yemek sonrası gelişen, bir süre devam eden ve sonra geçen karın ağrısı ateroskleroz hastalığının belirtisi olabilir.



GÖZ ÇEVRESİNDE YAĞ BİRİKİNTİLERİ:

Yüksek kolesterol varlığında bazı kişilerde göz çevresinde düzensiz sınırlı, sarımtırak renkli yağ birikintileri olabilir. Ateroskleroz ve artmış kalp krizi riski ile ilişkilidir



SAÇLARDA DÖKÜLME:

Erken yaşta ortaya çıkan kellik mekanizması net olmasa da saç köklerini besleyen ince damarın yetersizliği sonucu olabilir



YAĞLANMIŞ GÖBEK:

Göbekten alınan kilolar herkeste şeker hastalığı, yüksek tansiyon, ateroskleroz ve artmış kalp krizi riski ile ilişkilidir.



YANAKLARDA KIZARIKLIK:

Kalp kapak hastalıklarında, özellikle de mitral kapak darlıklarında gözlenir ve hastalığın ilerlemiş olabileceğini gösterir.

Bu da genel damar hastalığının bir belirtisi olabilir.



BACAK KILLARINDA AZALMA: Ateroskleroz sonucu bacak damarlarında darlıklar ve tıkanmalar bacaklara giden kan akımında azalmaya ve bacak kıllarında dökülmelere sebep olabilir. Genelde yürüme sonucu bacak ağrısı ile birliktedir. DUDAKLARDA MORARMA: Özellikle doğuştan gelen kalp hastalıklarında görülen, bebeklik çağında ağlamakla artan, ilerleyen yaşlarda efor sonucu belirginleşen, kirli ve temiz kanın karışması sonucu dudaklarda morarma görülebilir.



CİNSEL FONKSIYONLARDA AZALMA:

Sertleşme sorunu ateroskleroz sonucu damar hastalığının belirtisi olabilir. Sigara kullanımı ile çok yakın ilişkilidir.



NABIZ ATIŞLARINDA BELİRGİNLEŞME VEYA DÜZENSİZLEŞME:

Kalp ritim bozukluklarında, kalp kapak hastalıkları ile birlikte veya yüksek tansiyon sonucu görülebilir. Yaşla birlikte felç riskinde artış görülür.

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