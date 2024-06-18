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Uzman mide gribi olarak bilinen gastroenterit hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı

Mide gribi olarak bilinen gastroenteritin, genellikle yaz aylarında görülüyor. İshal, kusmaya hatta ölüme bile neden olabiliyor. Doç. Dr. Mustafa Kaplan, virüslerin mutfak eşyaları, havlular ve yiyeceklerle yayıldığını söylüyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Haziran 2024 Güncelleme 19 Haziran 2024, 07:01
Uzman mide gribi olarak bilinen gastroenterit hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı

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Halk arasında genel olarak mide ve bağırsak üşütmesi ya da bağırsak bozulması gibi durumlar için kullanılan gastroenterit, sulu ishal ve kramp tarzında gelişen karın ağrısıyla kendini belli ederek bulantı, kusma ve ateşe yol açıyor. Bebekler, çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi düşük kişiler için viral gastroenterit ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kaplan gastroenterit ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

EN ÖNEMLİ SEBEBİ NOROVİRÜSLER
Gastroenteritin en yaygın sebebi daha önceden enfekte olmuş bir kişiyle temas veya kontamine yani virüs bulaşmış besin ya da suyu yemek-içmektir. Eğer kişinin başka bir hastalığı yoksa çoğu zaman bu durum bir iki günde kendiliğinden iyileşir. Kontamine yani kirli yiyecek veya su yenilip içildiğinde ya da mikrop bulaşmış biriyle mutfak eşyaları, havlular veya yiyecekler paylaşıldığında viral gastroenteriti kapma olasılığı yüksektir. En sık görülen sebebi ise rota ve norovirüslerdir. Rotavirüs, çocukların nesneleri ağızlarına götürdüğünde ortaya çıkıyor. Norovirüsler ise daha çok yiyecek veya suda alınıyor.

RİSKLİ GRUPLAR
Çocuk bakım merkezlerindeki veya ilkokullardaki çocuklar özellikle savunmasız olabilir çünkü bir çocuğun bağışıklık sisteminin olgunlaşması zaman alır. Yetişkin bağışıklık sistemleri, yaşamın ilerleyen dönemlerinde zayıflar. Özellikle huzurevlerindeki yaşlı yetişkinler, bağışıklık sistemleri zayıfladığından ve mikroplardan geçebilecek başkalarıyla yakın temas halinde yaşadıklarından savunmasızdırlar.

NE YEDİĞİNİZE DİKKAT EDİN
Gastroenteritte hastalardan ayrıntılı öyküleri alınmalı, özellikle yenilen gıdalar ve tüketilen içecekler mutlaka sorulmalıdır. Şüphenilen durumlarda kanda enfeksiyonu gösterir CRP, kan sayımı gibi değerlere bakılmalı ve eğer imkan varsa dışkı incelemesi yapılmalıdır. HASTAYA bu şekilde tanı konulup destek tedavisi ve gerekirse ilaç verilmelidir. Gastroenteritte hasta mikrobu kaptıktan sonra genelde 1-3 gün içinde belirtiler ortaya çıkar. Şikayetler genellikle bir veya iki gün sürer, ancak bazen 10 güne kadar devam edebilir.

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