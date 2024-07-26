Uzman doktor uyardı: Geç kalmayın! Kireçlenme kalıcı hasar da bırakabilir!

Aşırı kilo, hareketsizlik ve bilinçsiz spor... Tüm bunlar, dünyada en sık görülen eklem hastalıklarından kireçlenmenin belirtileri arasında yer alıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Hakkı Yıldırım, erken tanının önemine dikkat çekiyor. Şiddetli ağrılar, eklemlerden ses gelmesi, tıkırtı hissi, günlük aktivite sırasında takılma ya da kilitlenme sorun yaşayanların mutlaka bir uzmana başvurmasını öneriyor. Özellikle 3 günden uzun süren ağrılarda mutlaka doktora gidilmesi gerektiğini söyleyen Yıldırım, "Kireçlenme, kıkırdak dokuya hasar verebilir. Hasarlı doku, herhangi bir girişim yapılmazsa iyileşmez. Eklem koruyucu cerrahi, hasarın ilerlemesini engeller" diyor.

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