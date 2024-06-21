Uyku apnesi riskini mezurayla ölçün

Modern hayat, hastalıklarını beraberinde getiriyor. Bunların başında, uyku apnesi geliyor. Uyku sırasında ortaya çıkan basit bir horlamadan ani bir ölüme kadar pek çok soruna yol açan bu hastalık ihmale gelmiyor. Göğüs Hastalıkları ve Alerji Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, kesin çaresi bulunmayan uyku apnesi sendromuyla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor.

NEFES DURUR

Uyku, gün içinde yorulan ve yıpranan vücudun kendisini toparlamasını sağlıyor. Ancak uyku sırasında bazı insanlarda gürültülü solunum, nefes alma güçlüğü ve solunum durması görülüyor. Uykuda nefesin kesilmesi olarak bilinen bu duruma, 'uyku apnesi sendromu' deniyor. Bu hastalık, genellikle kilolularda ve erkeklerde olmak üzere toplumun yaklaşık yüzde 10'unda görülüyor. Kalitesiz ve yetersiz uykuya bağlı olarak sabahları zor uyanma, gündüz aşırı uyku ihtiyacı, unutkanlık, dikkatsizlik, sinirlilik, konsantrasyon bozukluğu gibi sorunlara neden oluyor. Özellikle kalp damar sisteminin etkilenmesiyle hastaların önemli kısmında hipertansiyon gelişiyor. Bazı hastalarda kalp krizine bile yol açıyor. Erkek ve kadınlarda cinsel isteksizlik oluşabiliyor!

KAZAYA YOL AÇABİLİR

Prof. Dr. Kutlu, uyku apnesinin belirtilerine değiniyor. "Uykudan nefes alamama hissi ile uyanma, gece sık tuvalete kalma, sabah baş ağrısı, ağız kuruluğu sık rastlanan diğer bulgulardır. Hastalar konsantrasyon bozukluğu nedeniyle normal insanlara göre neredeyse 5 kat daha fazla trafik kazası yapmaktadır" diyor.

RİSKİ ARTIRAN FORMÜLLER

Uyku apnesi, kısa boylu, kalın boyunlu, alt çenesi daha küçük ve geride olan kişilerde, dil ve bademciğin büyük olması yumuşak damağın sarkık olması nedeniyle üst solunum yolları daralmış olanlarda sık görülüyor. Ayrıca uyku hapı ya da sakinleştirici ilaçlar, sigara kullanımı ve reflü varlığı hastalığa yatkınlığı artırıyor.

SIRTÜSTÜ YATMAYIN

Hastalığın tespiti için polisomnografi adı verilen uyku analizi testi yapılıyor. Tedavi ise hastalığın sebebine göre planlanıyor. Sırt üstü uyumamak, aşırı kilolardan kurtulmak, düzenli egzersiz şikayetleri azaltıyor. Hayat kalitesini etkileyen bir hastalık olduğundan tedavi edilmesi gerekiyor.