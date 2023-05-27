Tiroit kanseri sessiz ilerler! Uzmanı bilinmesi gerekenleri sıraladı

Kanser, artık çağın vebası deniyor. Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülen tiroit kanseri ise genetik yatkınlık ve radyasyona maruziyet gibi durumlarda ortaya çıkıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Çitgez, bilinmesi gerekenleri açıklıyor.
1- HER NODÜL KANSER MİDİR?
Tiroit nodülleri yetişkin popülasyonun yarısını etkilemektedir. Yüksek yayınlık oranına rağmen genellikle belirti vermeyen tiroit nodüllerinin yalnızca yüzde 15'i kötü huyludur.
2- TİROİT NODÜLÜ NASIL FARK EDİLİR?
Tiroit nodüllerinin çoğu belirti göstermez. Fizik muayenede veya tesadüfen diğer görüntüleme işlemleri sırasında yakalanır. Yakındaki yapıları sıkıştıran kötü huylu veya belirti gösteren nodüller için cerrahi gerekebilir. Bu nedenle tedavinin ilaçla mı yoksa cerrahi ile mi yapılacağının belirlenmesi için ileri tetkikler istenir.
3- TİROİT KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Çoğu tiroit kanseri, hastalığın erken döneminde herhangi bir semptoma neden olmaz. Tiroit kanseri büyüdükçe boyunda ele gelen yumru, artan ses
kısıklığı ve yutma güçlüğü gibi problemlere neden olur.