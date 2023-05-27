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    Tiroit kanseri sessiz ilerler! Uzmanı bilinmesi gerekenleri sıraladı

    Tiroit kanseri, özellikle kadınları tehdit ediyor! Yutma güçlüğü ve ses kısıklığı gibi şikayetlerle belirti veriyor. Erken tedavi, hastalıkla mücadelede başarı şansını artırıyor. Uzmanlar uyarıyor: Ailenizde varsa kontrolleri aksatmayın.

    Tiroit kanseri ‘sessiz’ ilerler

    Kanser, artık çağın vebası deniyor. Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülen tiroit kanseri ise genetik yatkınlık ve radyasyona maruziyet gibi durumlarda ortaya çıkıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Çitgez, bilinmesi gerekenleri açıklıyor.

    1- HER NODÜL KANSER MİDİR?
    Tiroit nodülleri yetişkin popülasyonun yarısını etkilemektedir. Yüksek yayınlık oranına rağmen genellikle belirti vermeyen tiroit nodüllerinin yalnızca yüzde 15'i kötü huyludur.

    2- TİROİT NODÜLÜ NASIL FARK EDİLİR?
    Tiroit nodüllerinin çoğu belirti göstermez. Fizik muayenede veya tesadüfen diğer görüntüleme işlemleri sırasında yakalanır. Yakındaki yapıları sıkıştıran kötü huylu veya belirti gösteren nodüller için cerrahi gerekebilir. Bu nedenle tedavinin ilaçla mı yoksa cerrahi ile mi yapılacağının belirlenmesi için ileri tetkikler istenir.

    3- TİROİT KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
    Çoğu tiroit kanseri, hastalığın erken döneminde herhangi bir semptoma neden olmaz. Tiroit kanseri büyüdükçe boyunda ele gelen yumru, artan ses
    kısıklığı ve yutma güçlüğü gibi problemlere neden olur.

        4- TİROİT KANSERİNDE TEDAVİ NASILDIR?
        Tiroit nodülü küçük ve tek taraflıysa nodül bulunan kısım çıkarılırken, büyük bir tiroit nodülü varsa tüm tiroit alınmaktadır. Ameliyat sonrası kan dolaşımına katılarak var olabilecek kanser hücrelerini yok eden radyoaktif iyot tedavisi, radyoterapi, kemoterapi uygulanır.

        5- TİROİT KANSERİ GENETİK Mİ?
        Tiroit kanserinin büyük çoğunluğu, agresif olmayan ve yüksek oranda tedavi edilebilir türdedir. Bu vakaların çoğu seyrek olarak ortaya çıktığından veya herhangi bir belirgin genetik geçişe bağlı değildir. Cowden sendromu, ailesel yani genetik olarak geçen koşullarda meydana gelmektedir.

        Bu nedenle ailede bir kişide tiroit kanseri varsa, düzenli kontrolleri aksatmamak gerekir. 6- Tiroit kanseri diğer kanser türlerine göre daha mı riskli? Tiroit kanseri olan çoğu hasta için prognoz yani hastalığın ileriki dönemde nasıl etkileneceğine dair sonuçlar mükemmeldir. Hastaların genelinde tiroit kanserinin yaşamı tehdit edici olmadığı ve tedavi edilebilir olduğu anlamına gelmektedir.

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        Yeni itfaiyeciler göreve böyle hazırlanıyor
        Haberler Sağlık Tiroit kanseri sessiz ilerler! Uzmanı bilinmesi gerekenleri sıraladı
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