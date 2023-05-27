Tiroit kanseri sessiz ilerler! Uzmanı bilinmesi gerekenleri sıraladı

5- TİROİT KANSERİ GENETİK Mİ?

Tiroit kanserinin büyük çoğunluğu, agresif olmayan ve yüksek oranda tedavi edilebilir türdedir. Bu vakaların çoğu seyrek olarak ortaya çıktığından veya herhangi bir belirgin genetik geçişe bağlı değildir. Cowden sendromu, ailesel yani genetik olarak geçen koşullarda meydana gelmektedir.

Bu nedenle ailede bir kişide tiroit kanseri varsa, düzenli kontrolleri aksatmamak gerekir. 6- Tiroit kanseri diğer kanser türlerine göre daha mı riskli? Tiroit kanseri olan çoğu hasta için prognoz yani hastalığın ileriki dönemde nasıl etkileneceğine dair sonuçlar mükemmeldir. Hastaların genelinde tiroit kanserinin yaşamı tehdit edici olmadığı ve tedavi edilebilir olduğu anlamına gelmektedir.