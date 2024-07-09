Sırrı kereviz suyu

Ünlülerin zayıflamak için tercih ettikleri yöntemler, herkesin ilgisini çekti. Mankenlerden oyunculara kadar dünyaca ünlü isimler beslenme trendlerinde başı çekti. Miranda Kerr, Kylie Jenner ve Naomi Campbell, son dönemde kereviz suyu içerek formda kalan isimlerdendi.

Sindirimi hızlandıran, kanserden koruyan kereviz suyunun kilo vermeyi kolaylaştırdığı belirtildi. Ancak uzmanlar, kereviz suyunun faydası kadar zararı olduğunu da söyledi. Bu içeceğin ciltte güneşe karşı hassasiyet yarattığını, ilerleyen dönemde cilt kanseri riskini artırdığını kaydetti.