Sarı nokta çizgide saklı

SARI nokta hastalığı, gözün merkezi görmesinden sorumlu olan 'makula' ismi verilen bölgedeki yapısal bozulma sonucunda ortaya çıkıyor. Zamanla görme kaybına neden olabiliyor. Yaşlanma süreci ve diğer nedenlere bağlı olarak başlayan sarı nokta hastalığı, erken dönemde hiçbir şikayet oluşturmadığı için çoğu zaman 2. ve 3. evrede teşhis edilebiliyor. Doç. Dr. Selim Demir, sarı nokta hastalığı ve tedavisi ile ilgili bilgiler veriyor:



SİNİR TABAKASINDA ORTAYA ÇIKIYOR

Makulayı, lutein ve zeaksantin adlı göze özgü sarı pigmentler fazla ışık hasarından korumaktadır. Bu pigmentlerin rengi nedeniyle burası sarı nokta olarak adlandırılır. Bu bölge alan olarak retinanın neredeyse % 5'ini kapsamaktadır fakat görme işlevinin neredeyse % 95'inden sorumludur. Özetle küçük bir alanda çok yüksek metabolik aktivite vardır. Ömür boyu yoğun metabolik aktivite sonucu sarı nokta artık toksik artıklarını temizleyemez hale gelmekte ve retina hücrelerinin beslenmesi bozulmaktadır.



YAVAŞ YAVAŞ ETKİLER

Hastalık, 'kuru tip' ve 'yaş tip' olarak adlandırılan iki farklı çeşidi vardır. Kuru tip en sık görülen sarı nokta hastalığıdır. Yavaş ilerleme göstermektedir. Hastalık başlangıcı ile görmeyi çok ciddi etkileyecek ileri aşamaya gelmesi birçok hastada 10 yıldan daha fazla bir süre almaktadır. Hastalığın yaş tipi ise maalesef ciddi ve ani görme kaybına neden olmaktadır. Görme kaybı ağrısızdır.



KİTAP OKURKEN DİKKAT!



ÇIZGILERIN eğik görülmesi, cisimlerin daha büyük veya küçük görülmesi hastalığın erken görülen şikayetleri arasındadır. Kitap okurken yazıların çukurlaşması ya da eğilmesi sarı nokta hastalığının belirtisidir. Görme bulanıklığı, bakılan yerin merkezini net göremezken kıyıları seçebilmek ileri aşamada görülen tablolardır. Glokom hastalarında kıyılarda daralma görülürken sarı noktada tam tersidir.



KABIZLIĞA SAFRAN

MUCİZEVİ baharat safran, bronşit, öksürük ve astıma iyi gelir. Kolesterolü düşürür. Kabızlığı bitirir. Saç dökülmesini önler.



SİNÜZİTE KARANFİL

KARANFİL, sinüslerin temizlenmesini sağlar. Soğuk algınlığı ve gribe meydan okur. Halsizliği engeller.



SİNDİRİME TURP

SALATALARI süsleyen turp, sindirimi hızlandırır. DNA hasarlarını giderir. Kanserle savaşır. Kalp sağlığını korur.