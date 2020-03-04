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Sağlıklı bağırsağın sırrı: Akdeniz diyeti

Kolon yani bağırsak kanseri, dünyada ve ülkemizde en sık görülen 3. kanser türü olarak biliniyor. Hastalık günümüzde 55'li yaşlardan sonra ortaya çıkıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Erman Aytaç, bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler paylaşıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Mart 2020 Güncelleme 04 Mart 2020, 06:58
Sağlıklı bağırsağın sırrı: Akdeniz diyeti

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Kolon yani bağırsak kanseri, dünyada ve ülkemizde en sık görülen 3. kanser türü olarak biliniyor. Hastalık günümüzde 55'li yaşlardan sonra ortaya çıkıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Erman Aytaç, bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler paylaşıyor. Kolon kanserinin giderek yaygınlaşmasında ve genç yaş grubunu da tehdit etmesinde; değişen beslenme alışkanlıkları önem taşıyor. Akdeniz tipi beslenmeden uzaklaşılarak Batılı tip beslenmeye yönelmek, çağımızın önemli problemi olan obezite, hareketsiz bir yaşam sürmek, kansere davetiye çıkıyor. Kolon kanserinin erken evrede belirlenmesinde, kolonoskopi taraması önem taşıyor. Dr. Erman Aytaç, herhangi bir şikayet olmamasına rağmen 50 yaşından sonra yılda bir kez kolonoskopi yapılmasını öneriyor.

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