Sağlığın şifresi iyot

Sağlıklı bir hayat için vücuda gerekli vitamin ve minerallerin alınması gerekiyor. En hayati minerallerin başında ise iyot geliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, iyot eksikliğinin yol açtığı tehlikelere değiniyor.

Buna göre iyot, sağlıklı beyin gelişimi, büyüme, sağlıklı bir tiroit fonksiyonu, metabolizmanın normal çalışması ve hücrelerin yenilenmesi için önem taşıyor. Eksikliği durumunda bebek ve çocuklarda zekâ gelişiminde gerileme, hipotiroid, guatr, metabolizma yavaşlaması görülüyor.

Ayrıca anormal kilo alımı, kabızlık, saç dökülmesi, üşüme, soğuğa karşı hassasiyet, hafıza ve öğrenme zorluğu, yavaş kalp hızı, ellerde ve ayaklarda ödem, ciltte kuruma da ortaya çıkabiliyor. İyot eksiliği tedavisinin son derece önemli olduğunu kaydeden Dr. Hasan Levent, yetişkinlerin günlük olarak 150 mikrogram iyota ihtiyaçları olduğunu söylüyor.