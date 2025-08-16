Romatoid artritte doğru bilinen yanlışlar tedaviyi geciktiriyor

Eklemlerde ağrı, şişlik ve hareket kısırlığı... Genellikle sabah karşılaşılan bu şikayetler, iltihaplı romatizma olarak bilinen romatoid artrit hastalığının belirtileri arasında yer alıyor. Genellikle el ve ayaklarda küçük eklemleri tutsa da diz, omuz ve kalçada da görülüyor. Kronik bir hastalık olduğu için tedavi edilmediğinde eklemlerde şekil ve fonksiyon kaybı gelişebiliyor.
İltihaplı romatizma (AA)
Toplumda, bu hastalıkla ilgili doğru bilinen yanlışlar tedaviyi zorlaştırıyor. Romatoloji Uzmanı Dr. Esra Dilşat Bayrak, bilinmesi gerekenleri açıklıyor.
YANLIŞ: Eklemlerde mutlaka şekil bozukluğu gelişir.
DOĞRU: Tedaviye erken başlandığında ve hastanın tedavisini düzenli alması durumunda eklemlerde şekil ve fonksiyon kaybına yol açmaz. Ancak tedavisi gecikmiş hastalarda kalıcı şekil ve fonksiyon kayıpları görülür.
İltihaplı romatizma (İHA)
YANLIŞ: Özel diyetler ve takviyelerle düzelir.
DOĞRU: Romatoid artrit sadece bazı özel diyetlerle düzelen bir hastalık değildir. Ancak tedavilerin yanında diyette yapılan bazı düzenlemeler ve takviyeler semptomların hafiflemesinde fayda gösterir.
İltihaplı romatizma (DHA)