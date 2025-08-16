PODCAST CANLI YAYIN
Romatoid artritte doğru bilinen yanlışlar tedaviyi geciktiriyor

İltihaplı romatizma, el ve ayak eklemlerinin yanı sıra akciğer ve böbrek sağlığını da olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, “İlaç kullanımı aksatılmamalı. Bu hastalığa kaplıca iyi gelmez. Düzenli egzersiz yapılmalı.” diyor...

Giriş Tarihi :16 Ağustos 2025
Eklemlerde ağrı, şişlik ve hareket kısırlığı... Genellikle sabah karşılaşılan bu şikayetler, iltihaplı romatizma olarak bilinen romatoid artrit hastalığının belirtileri arasında yer alıyor. Genellikle el ve ayaklarda küçük eklemleri tutsa da diz, omuz ve kalçada da görülüyor. Kronik bir hastalık olduğu için tedavi edilmediğinde eklemlerde şekil ve fonksiyon kaybı gelişebiliyor.

İltihaplı romatizma (AA)İltihaplı romatizma (AA)

Toplumda, bu hastalıkla ilgili doğru bilinen yanlışlar tedaviyi zorlaştırıyor. Romatoloji Uzmanı Dr. Esra Dilşat Bayrak, bilinmesi gerekenleri açıklıyor.

YANLIŞ: Eklemlerde mutlaka şekil bozukluğu gelişir.

DOĞRU: Tedaviye erken başlandığında ve hastanın tedavisini düzenli alması durumunda eklemlerde şekil ve fonksiyon kaybına yol açmaz. Ancak tedavisi gecikmiş hastalarda kalıcı şekil ve fonksiyon kayıpları görülür.

İltihaplı romatizma (İHA)İltihaplı romatizma (İHA)

YANLIŞ: Özel diyetler ve takviyelerle düzelir.

DOĞRU: Romatoid artrit sadece bazı özel diyetlerle düzelen bir hastalık değildir. Ancak tedavilerin yanında diyette yapılan bazı düzenlemeler ve takviyeler semptomların hafiflemesinde fayda gösterir.

İltihaplı romatizma (DHA)İltihaplı romatizma (DHA)

YANLIŞ: Sadece ilaç kullanmak yeterlidir.

DOĞRU: İlaç tedavisinin yanı sıra hastalığı tetikleyecek ve tedaviyi olumsuz etkileyecek faktörlere de dikkat edilmelidir. Sigara mutlaka bırakılmalı, uygun diyet ve egzersize başlanmalıdır.

İltihaplı romatizma (DHA)İltihaplı romatizma (DHA)

YANLIŞ: Romatoid artrite kaplıca iyi gelir.

DOĞRU: Kaplıca ve sıcak uygulamalar önerilmez. Bunun nedeni sıcak uygulamaların eklemdeki ödem ve iltihabı artırarak hastalığın alevlenmesine neden olmasıdır.

İltihaplı romatizma (AA)İltihaplı romatizma (AA)

YANLIŞ: Romatoid artritin tedavisi yoktur.

DOĞRU: Çok uzun yıllardır hastalığı durduran ilaçlar kullanılır ve çok başarılı sonuçlar elde edilir. İlk basamak tedaviye yeterli yanıt alınamadığı durumlarda ise daha yeni teknolojiye sahip biyolojik tedavilere geçilir.

İltihaplı romatizma (AA)İltihaplı romatizma (AA)

YANLIŞ: Egzersiz hastalığı kötü etkiler.

DOĞRU: Aerobik ve direnç egzersizleri yapılması ağrıyı azaltır. Eklemin korunmasına fayda sağlar.

İltihaplı romatizma (AA)İltihaplı romatizma (AA)

YANLIŞ: Romatoid artrit sadece ileri yaşta görülür.

DOĞRU: 30-50 yaş aralığında gelişiyor. Çocukluk dönemi de dahil her yaş grubunu etkiliyor.

