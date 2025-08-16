Romatoid artritte doğru bilinen yanlışlar tedaviyi geciktiriyor

Eklemlerde ağrı, şişlik ve hareket kısırlığı... Genellikle sabah karşılaşılan bu şikayetler, iltihaplı romatizma olarak bilinen romatoid artrit hastalığının belirtileri arasında yer alıyor. Genellikle el ve ayaklarda küçük eklemleri tutsa da diz, omuz ve kalçada da görülüyor. Kronik bir hastalık olduğu için tedavi edilmediğinde eklemlerde şekil ve fonksiyon kaybı gelişebiliyor.

İltihaplı romatizma (AA)