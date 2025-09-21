En sık görülen nörolojik hastalıkların başında baş ağrısı geliyor. Hemen herkeste görülen bu durum, ihmale gelmiyor. Dr. Atilla Kara, sürekli devam eden ve geçmeyen baş ağrısının, ciddi bir hastalığın belirtisi olabileceğine dikkat çekiyor. En sık görülen baş ağrısı türleri, belirtileri ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgilendiriyor:



Migren Ağrısı: Zonklayıcı, 4 ile 72 saat süren, beraberinde bulantı ve kusmanın eşlik ettiği, tek taraflı ya da iki taraflı gelip geçici, bazen sık aralıklara süregelen bir tür ağrıdır. Ataklar halinde seyreder. Migrenin tedavisi, kişinin baş ağrılarının sıklığına, şiddetine ve eşlik eden diğer tıbbi durumuna bağlıdır.



Küme tipi baş ağrısı: Ataklar halinde mevsimsel geçişlerde görülür. Tek taraflı ve göz çevresinde başlayan şiddetli ağrıdır. Tek bir atak 15 dakika ile üç saate kadar devam edebilir. Ağrıyı tamamen geçirebilecek bir tedavi yoktur.



Trigeminal Nevralji: Kadınlarda daha sık görülür. Yüz, çene, göz bölgesinde, şiddetli çakma, elektrik çarpması tarzında kısa süreli ağrılarla kendini gösterir. Yemek yeme, banyo yapma ile tetiklenir.