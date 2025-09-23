Kolajen gençleştiriyor

Vitamin ve mineral takviyeleri, sağlıklı bir vücut için kritik önem taşıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Nizamoğlu kolajenin cildi beslediğini ve sıkılaştırdığını ayrıca yaşlanmayı yavaşlattığını söylüyor. Kemikleri besleyen kolajen, kasları da güçlendiriyor. Dr. Nizamoğlu, kolajen içeren besinlerle ilgili de şu bilgileri veriyor: Kırmızı et, tavuk, yumurta, süt ürünleri ve kuru yemişler sayılabilir. Vitamin C içeren besinler; turunçgiller, domates, biber, çilek ve yeşil yapraklı sebzeler. Kabuklu yemişler, tam tahıllı yiyecekler ve fasulye tüketilmelidir.