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Kışın artan idrar yolu enfeksiyonlarına dikkat!

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Yanaral, kış aylarında sık görülen idrar yolu enfeksiyonlarının iklim ve hava koşullarından etkilendiğini belirtiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025
Kışın artan idrar yolu enfeksiyonlarına dikkat!

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    Yetişkinlerde sık görülen bakteriyel enfeksiyonlar, yaşam kalitesini düşürüyor. Bunların başında idrar yolu enfeksiyonu geliyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Yanaral, iklim ve hava koşullarının bu hastalığı tetiklediğini ve kışın en sık görülen rahatsızlıklardan biri olduğunu belirtiyor.

    "Soğuk havalarda vücutta sempatik sistem aktive olup, damarlar büzüşür, kalp atışı hızlanıp, idrar üretimi azalır. Böylelikle idrar yollarında enfeksiyonlarda yatkınlık oluşur" bilgisini veriyor.

    En sık 30'lu ve 60'lı yaşlarda görülen enfeksiyonlarının tedavisi hakkında şunları öneriyor: Düzenli sıvı alımı ve sağlıklı beslenmenin idrar yolu enfeksiyonları üzerinde olumlu etkileri var. Gerekli tetkik ve teşhis sonrası hemen tedavi seçeneği belirlenmeli ve tedavi süreci başlatılmalıdır.

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