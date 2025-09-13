Kasık fıtığı kimlerde daha sık görülüyor? Uzun süre ayakta kalanlar dikkat!

KUAFÖR VE GARSONLAR

Kasık fıtığının nedenleri doğumsal ya da edinsel (sonradan) olabilir. Doğumdan hemen sonra anatomik olarak kapanması gereken açıklıklardan gelişebileceği gibi ağır kaldırma, kabızlık, ıkınma, yaşlılık, aşırı kilo alma ya da zayıflama, kronik öksürük, idrar ve büyük abdest güçlüğü sonucu oluşabilir.

Kasık fıtığı (AA)

Ayrıca gebelik, kolajen sentezi azalması, karın kaslarını zorlayıcı hareketler ve sigara kullanımı gibi birçok sebepten de edinsel olarak gelişebilir. Ağır kaldıranlar ile kuaför ve garson gibi uzun süre ayakta kalarak çalışanlarda daha fazla görülmektedir.