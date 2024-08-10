Kalp rahatsızlıklarına dikkat: Aşırı sıcaklar tehdit ediyor!

Yaz sıcakları yakıp kavuruyor. Özellikle yüksek nem, herkesi bunaltıyor. Bu durum, sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Muhammet Kandaz, kalp hastalıklarına karşı uyarıyor. "Aşırı sıcaklar, kalp damar hastalarının sağlıklarını ciddi derecede tehdit ediyor.

EN AZ 2-3 LİTRE SU İÇİN



Çünkü sıcaklar ve nemden dolayı, vücutta aşırı terleme yaşanıyor. Terlemeden kaynaklı sıvı kaybının yerine vücuda yeterli sıvı konulmaz ve yaşam alışkanlıklarına dikkat edilmezse kan akışkan özelliğini yitirerek koyulaşmaya başlıyor" diyor. Yaz sıcaklıklardan korunmak için günde en az 2-3 litre su içilmesini, soda, kola ve kahve gibi içeceklerden uzak durulmasını, klima yoksa sık sık el bilekleri ve ensenin ıslatılmasını ve yüzün yıkanmasını öneriyor.