Kadınlar dikkat! Uzmanı uyardı: Önce menopoz sonra osteoporoz...

Halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz, vücuttaki kemiklerin sertliklerinin azalması sonucunda zayıf ve kırılabilir hale gelmeleriyle ortaya çıkıyor. Osteoporozun özellikle menopoz sonrası kadınlarda yüksek risk teşkil ettiğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör, hastalığın yaşla ilgili olduğunu ancak gençlerde de görülebildiğini belirtiyor.
UZMAN TAKİBİ ŞART
Güngör, "Osteoporoz olan insanlar kemik kırıkları açısından riskli insanlardır. Düşmelere bağlı olarak, travma durumunda ya da kendiliğinden kemik kırıkları oluşabilir. Bunlar yaşam kalitesini düşürüyor, ölüme dahi sebep olabiliyor. O yüzden hastaların, muhakkak uzman bir hekime başvurması gerekir. Hekimin önereceği diyet değişikliği, egzersiz, spor ve medikal tedavilere de uymaları gerekiyor." diyor.
DÜZENLİ SPOR YAPIN
Kadınlar için belli bir yaştan sonra kemik erimesi rahatsızlığının en önemli problemlerden biri olduğunu kaydeden Op. Dr. Mutlu Güngör, bu hastalığa karşı durabilmek için asitli içeceklerden kaçınılarak bol bol süt, süt ürünleri tüketmesini ve düzenli olarak spor yapmalarını önerdiklerini söylüyor.