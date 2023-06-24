Kadınlar dikkat! Uzmanı uyardı: Önce menopoz sonra osteoporoz...

UZMAN TAKİBİ ŞART

Güngör, "Osteoporoz olan insanlar kemik kırıkları açısından riskli insanlardır. Düşmelere bağlı olarak, travma durumunda ya da kendiliğinden kemik kırıkları oluşabilir. Bunlar yaşam kalitesini düşürüyor, ölüme dahi sebep olabiliyor. O yüzden hastaların, muhakkak uzman bir hekime başvurması gerekir. Hekimin önereceği diyet değişikliği, egzersiz, spor ve medikal tedavilere de uymaları gerekiyor." diyor.