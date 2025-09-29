İşte karpuz tüketiminde önemli altı kural!

Beslenme Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, karpuz tüketirken dikkat edilmesi gereken 6 kuralı sıralıyor:



Ana değil, ara öğünlerde yiyin.

Karpuzu tok tutması için peynirle tüketin.

Karpuzun yanında az tuzlu peynir tüketin.

Karpuz çekirdekleri, böbrekleri temizler. Tüketin.

Karpuz suyu, kan şekerini hızlı yükseltir.

Karpuzu oda sıcaklığında tutmak, antioksidanları yükseltir. Kesme zamanı gelmeden buzdolabına koymayın