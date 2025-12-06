İki gözüm fıstık: Yaşa bağlı görme kaybı bitiyor

ABD'deki Tufts Üniversitesi'nden bir çalışma, 6 haftada günlük 2 ons (57 gram) Antep fıstığı tüketiminin, mavi ışığa ve yaşa bağlı göz hasarına karşı korumaya yardımcı olan maküler pigment optik yoğunluğunu artırarak göz sağlığını iyileştirebileceğini ortaya çıkardı. Dr. Elizabeth Johnson, "Lutein göz dışında kan-beyin bariyerini geçer. Oksidatif stresi ve iltihabı azaltmaya yardımcı olur" dedi.

