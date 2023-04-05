İftardan sonra gelen uyuma isteği reflü şikayetlerini artırıyor

İftardan sonra uyumak, mide hastalıklarını beraberinde getiriyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Sait Buğdacı, özellikle reflüye karşı uyarıyor. Bu hastalığın toplumun yüzde 20'sinde görüldüğünü söylüyor. "Ramazan'da sahur ve iftarda ilaçlar alarak bu süreç tolere edilebilir hale getirilebilir. Mide asidini azaltan ilaçlar kullanılabilir. Lifli gıdaları bu dönemde azaltmak lazım. Mide lifi sindiremediği için daha çok asit salgılıyor. Bu da daha çok hasarın ortaya çıkmasına neden olur" diyor. Her yemekten sonra yaşanan uyku halinin şeker hastalığı, uyku apnesinin işareti olabileceğini belirtiyor. Sahurdaki beslenmenin önemli olduğunu dile getiren Buğdacı, sebze ağırlıklı, kabuklu, zengin lifli gıdalarla beslenmeyi ve bol sıvı alınmasını öneriyor.



KEFİRLE MUTLU BAĞIRSAKLAR

Vücudun ikinci beyni sayılan bağırsak, güçlü bedenin şifresini oluşturuyor. Bağışıklık sistemi hücrelerinin yüzde 70'i bağırsaklarda yer alıyor. Yani hastalıklarla mücadele etmek için bağırsakların sağlıklı olması gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik bağırsak sağlığını için tüketilmesi gereken besinleri sıralıyor:

YOĞURT: Bağırsak mikrobiyatasını düzenler. Sindirimi geliştirir. Günde 2 bardak tüketilmelidir.

LAHANA TURŞUSU: İçerdiği yararlı bakteriler sayesinde bağırsak hareketlerini hızlandırır.

ENGİNAR: Lifli yapısı sayesinde bağırsaklarda yaşayan mikroorganizmalar için en sağlıklı besin kaynağıdır. Sindirim sistemindeki hareketleri düzenler, dışkı hacmini artırır.

ELMA: Liften zengindir. Bağırsak hareketlerini düzenler. Günde 1 adet yenmelidir.

KURUBAKLAGİLLER: Nohut, fasulye, mercimek gibi besinler yüksek lif içeriğiyle bağırsak hareketlerini artırır. Haftada en az iki gün tüketilmelidir.

CEVİZ: Bağırsakta yararlı bakterileri artırır. Günde 2 tam ceviz tüketilmelidir.

YEŞİL ÇAY: Bağırsağı zararlı mikroorganizmalardan temizler. Günde 1-2 fincan tüketebilir.

AVOKADO: Kabızlığı önler, sinirimi düzenler ve bağırsak sağlığının sürdürülmesinde önemli rol oynar.

KEFİR: Probiyotik deposudur. Toksik maddeleri temizler. Günde bir bardak tüketilmelidir.



HASTALIKLARI DURDURUN...

D vitamini, sağlıklı bir vücudun olmazsa olmazını oluşturuyor. Başta kemik sağlığı olmak üzere kanser, diyabet, kalp-damar hastalıkları ile mücadele ediyor. Harvard Üniversitesi'nin araştırmasına göre D vitamini, kanserli hücrelerin yayılmasını önlüyor. Araştırmayı değerlendiren Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömür Gökmen Sevindik, "Amerika'da yapılan çalışma, daha sıcak bölgelerinde yaşayan kişilerde daha az güneş alan kişilere oranla daha az kanser ölümü görüldüğünü ortaya koydu. Kolon, meme kanserinde yüksek D vitamini düzeyine sahip kişilerin daha az metastazla karşılaştıklarını söyleyebiliriz" diyor. En çok güneşten alınan D vitamini, tereyağı, karaciğer, yumurta sarısı, ısırgan otunda bulunuyor.



KIRIK KALP KRİZ ÇIKARTIR

Travmatik olaylar, stres ve uyku bozuklukları, kalp ve damar sağlığını olumsuz etkiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Dilek Cahide Haznedar Kırcı önemli bir yakınını kaybedenlerde kalp krizi geçirme riskinin 21 kat fazla olduğuna dikkat çekiyor. "Stres hormonunun artması ve buna bağlı olarak sempatik sinir sisteminin aktive olması ile kan basıncı, kalp atım hızı ve kan şekeri seviyesi yükselir" bilgisini veriyor. Kalp krizi ile kırık kalp sendromunun genellikle birbirine karıştırıldığını belirtiyor. Sözlerine şöyle devam ediyor: Kırık kalp sendromunda belirtiler ailede bir ölümden hemen sonra başlar. Bu tablo yaşamı tehdit edici olabilir. Yine de sıklıkla kalpte kalıcı bir hasar bırakmaz.



Mutluluğun yolu şalgam

A, B ve C vitaminlerinden zengin şalgam suyu, aşk hayatını renklendirir. Kemik ve diş sağlığını destekler. Toksinleri temizler. Karaciğeri korur.



KANSIZLIĞA LİMON

Doğal antibiyotik limon, soğuk algınlığı ve gripten korur. Yüksek tansiyonu düşürür. Kansızlık ve astım hastalığıyla savaşır. Böbrek taşını önler.



KOLESTEROLE BAKLA YETER

Zengin protein kaynağı bakla, cilt sağlığını korur. Bağırsak hareketlerini hızlandırır. Öksürüğe iyi gelir. Kötü kolesterolü düşürür.

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