Her yaş grubundaki insanı tehdit eden astımda işte hayat kurtaran uyarılar

Astım, günümüzde en sık görülen solunum yolu hastalıkları arasında yer alıyor. Ülkemizde her 100 kişiden 6'sı, bu hastalıkla mücadele ediyor. Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik, astımda erken tanının ve ilaç tedavisinin önemine değiniyor.
ŞİKAYETLER İHMAL EDİLMEMELİ
Her ne kadar kalıtsal bir hastalık olsa da astıma genellikle çocukluk döneminde sigara dumanı, hava kirliliği, solunum yolu enfeksiyonu gibi çevresel uyaranlar da yol açıyor. Hastalık genellikle sigara dumanı, toz, koku ve stres gibi uyaranlarda nefes darlığına yol açıyor. Şikayetlerin devam etmesi durumunda, mutlaka bir uzmana muayene olmak gerekiyor. Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik, toplumda astımla ilgili negatif bir algı olduğuna dikkat çekiyor. "Astım hastaları uygun tedaviye başlandığında hastalıkları tamamen kontrol altına alınabiliyor, normal insanlar gibi sosyal aktivitelerini yapabiliyor, doğum yapabiliyor, seyahat edebiliyor, spor yapabiliyor. Bunun tam tersi olarak şikâyeti olup doktora gitmeyen veya yeterli tedavi almayan hastalarda hastalık ilerleyebiliyor. Fakat bu az bir hasta grubunda çıkan bir tablo. Uygun tedaviye ulaşan hastalarımızın büyük çoğunluğu hastalıklarını iyi şekilde atlatıyor" diyor.
SİGARADAN UZAK DURUN!
Tedavide, ilaç kullanımı kadar şikayetleri azaltmada çevresel faktörlerden uzak durmak da etkili oluyor. Örneğin sigaraya maruziyet astımda çok ciddi bir risk faktörü taşıyor. Bebeklerin, çocukların ve hamilelerin yanında da sigara içilmemesi gerekiyor. Hastaların düzenli doktor kontrollerini aksatmaması da, olumsuzlukları ortadan kaldırıyor. Çelik, "Astım kronik bir hastalık olduğu için uzun dönemde tedavi alınması zorlaşabiliyor. Bu yüzden tedavi sürecinde iyi iletişim önemli. Hastalarımızın bunun uzun soluklu fakat kontrol edilebilir bir hastalık olduğunu bilmesi gerekiyor. Düzenli doktor kontrolü, büyük önem taşıyor. Düzenli tedavi edilip kontrol edildiği takdirde astım hastaları günlük hayatta istediği aktiviteleri yapabilir" bilgisini paylaşıyor.