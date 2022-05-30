Her yaş grubundaki insanı tehdit eden astımda işte hayat kurtaran uyarılar





ŞİKAYETLER İHMAL EDİLMEMELİ

Her ne kadar kalıtsal bir hastalık olsa da astıma genellikle çocukluk döneminde sigara dumanı, hava kirliliği, solunum yolu enfeksiyonu gibi çevresel uyaranlar da yol açıyor. Hastalık genellikle sigara dumanı, toz, koku ve stres gibi uyaranlarda nefes darlığına yol açıyor. Şikayetlerin devam etmesi durumunda, mutlaka bir uzmana muayene olmak gerekiyor. Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik, toplumda astımla ilgili negatif bir algı olduğuna dikkat çekiyor. "Astım hastaları uygun tedaviye başlandığında hastalıkları tamamen kontrol altına alınabiliyor, normal insanlar gibi sosyal aktivitelerini yapabiliyor, doğum yapabiliyor, seyahat edebiliyor, spor yapabiliyor. Bunun tam tersi olarak şikâyeti olup doktora gitmeyen veya yeterli tedavi almayan hastalarda hastalık ilerleyebiliyor. Fakat bu az bir hasta grubunda çıkan bir tablo. Uygun tedaviye ulaşan hastalarımızın büyük çoğunluğu hastalıklarını iyi şekilde atlatıyor" diyor.