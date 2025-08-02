Hava sıcaklığı cilt lekelerini ve cilt güzelliğini olumsuz etkiliyor | Uzmanı uyardı: Güneşte kalmayın

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte ciltte lekeler de görülebiliyor. Dr. Osman Aydın, cilt lekelerinin cilt güzelliğini de olumsuz etkilediğini söylüyor.

Güneşe çıkmadan önce alınması gereken önlemlerden bahseden Aydın, "Güneş ışınlarına uzun süre maruz kalınmaktan kaçınmalı. Güneşe çıkmadan en az yarım saat önce 30 faktörlü güneş kremi kullanılmasına özen gösterilmeli. Bu aynı zamanda kış mevsimi için de geçerli. Parfüm ya da kolonya gibi kimyasal içerikli ürünleri kullandıktan sonra vücudun o kısımlarını güneşten korumakta fayda var" diye konuştu.