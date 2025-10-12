Haşimato tiroidine dikkat!

Haşimato tiroidi, vücudun kendi bağışıklık hücrelerinin, tiroid dokusunu yabancı bir doku olarak algılayıp yok etmeye çalışması sonucu ortaya çıkıyor. Tiroid bezi zaman içerisinde küçülüp hormon kapasitesi azalıyor. Bu durumu tetikleyen nedenler tam bilinmese de genetik ve stres, enfeksiyon, aşırı iyot maruziyeti gibi çevresel faktörler neden oluyor. Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Gökalp, haşimato tiroidi hastalığı hakkında önemli bilgiler veriyor:



ŞEKERDEN EKLEM AĞRILARINA KADAR

Haşimato, kadınlarda erkeklere oranla 10 kat daha fazla görülüyor. En sık görülen yaş aralığını 20-40 oluşturuyor. Tanı konulan hastaların mutlaka diğer aile fertlerinin de taranması gerekiyor. Haşimatoya şeker hastalığı, böbreküstü bezinin yetmezliği, testis veya over yetmezliği, paratiroid bezin yetmezliği, deride pigment kaybı, eklem romatizması, B12 vitamin eksikliği ile kas hastalığı gibi diğer otoimmün hastalıklar eşlik edebilir. Aşırı düzeyde çevresel radyasyona maruz kalan kişiler de bu hastalığa daha yatkın olur.



LİBİDO AZALIRSA DİKKAT

Başlangıçta her zaman bir belirti vermez. Tiroid bezinde tahribat arttıkça tiroid hormon yetersizliği belirtileri görülebilir. Vücuttaki tüm organları etkileyebilir. En çok görülen belirtileri ise, boyunda şişlik veya guatr, soğuğa tahammülsüzlük ve üşüme, halsizlik- yorgunluk ve uyku hali, konsantrasyon veya düşünme zorluğu, unutkanlık, depresyon, kilo alma, kabızlık, eklem veya kas ağrıları, vücutta şişlik ve ödem, ciltte kuruluk, saç dökülmesi, tırnaklarda kırılma, cinsel arzunun (libido) azalması, kadınlarda adet düzensizlikleri oluşturur.

GLUTENİ HAYATINIZDAN ÇIKARIN

Tanı konulması için fizik muayene ve kan testi gerekir. Hastaların yüzde 95'inde Anti-TPO görülüyor. Ömür boyu tedavi gerekir. Hastanın gerekli ilaç dozunu belirlemek için 3 ayda bir kontrollerini yaptırması lazım. Hastalar buğday, arpa, makarna gibi gluten içeren gıdalardan uzak durmalı. Laktoz içeren süt ürünleri ve şekerli gıdaları da bırakmalı. Ayrıca karnabahar, brüksel lahanası, brokoli, lahana, şalgam, yer fıstığı ve soya fasulyesi gibi gıdaları tüketmemeli.