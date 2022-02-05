Gözümüzün yaşına bakmaz!

Halk arasında sarı nokta hastalığı olarak bilinen Makula dejenerasyonu, 55 yaş sonrası insanlarda ortaya çıkıyor. Tedavisinde geç kalınması, körlük riskini artırıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Koçak, hastalığın kuru ve yaş tip olmak üzere iki gruba ayrıldığını söylüyor. Diyabetin bile sarı nokta hastalığına neden olduğunu belirten Doç. Dr. Koçak, hastalığın ömür boyu devam ettiğini diye getiriyor. Erken teşhisin tedavide büyük önem taşıdığını da sözlerine ekliyor.