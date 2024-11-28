Fibromiyaljide dikkat edilmesi gereken 5 önemli nokta!

Fibromiyalji, dünyada her 100 kişiden 5'ini etkiliyor. Kadınlarda erkeklerden daha sık rastlanıyor. Genetik ve çevresel etkenlerin yanı sıra sağlıksız alışkanlıklar da yol açabiliyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Ece Aydoğ, özellikle masa başında bilgisayar karşısında uzun saatler çalışanları yoğun şekilde etkileyen bu ağrıların, kişinin psikolojisini ve sosyal ilişkilerini de bozduğunu söylüyor. Fibromiyaljide dikkat edilmesi gereken 5 önemli noktayı anlatıyor. FiBROMiYALJi Daha çok kadınlarda görülen fibromiyalji, boyun, sırt ve bel ağrılarıyla kendini gösteriyor. Sürekli yorgun hissiyle yaşam kalitesini düşürüyor. Prof. Dr. Ece Aydoğ, "Korunmak için egzersiz yapın. Düzenli uyuyun. Masa başında sağlıklı duruşa sahip olun" diyor.



İLAÇ TEDAVISI YETERSİZ KALABİLİYOR:

İlaç dışı tedaviler egzersiz (aerobik egzersizler, kas kuvvetlendirme egzersizleri, su içinde yapılan egzersizler, grup çalışmaları), uyku terapileri, stres yönetim terapileri vb içermektedir. Fibromiyaljinin tek bir tedavisi yoktur.



BU ÖNLEMLERLE KORUNABİLİRSİNİZ: Düzenli egzersiz yapmak, yüzme, yürüyüş, bisiklet gibi düşük etkili aeorobik egzersizler tercih etmek faydalıdır. Yoga da beyin ve vücut arasındaki iletişimi düzenleyerek korunmaya destek sağlar. Masa başında sağlıklı duruşa sahip olmak yararlıdır.

ALIŞKANLIKLARI DOĞRUDAN ETKİLİYOR: Özellikle; az uyumak, egzersizde aşırıya kaçmak, sigara içmek, gün boyu masa başında bilgisayar karşısında mola vermeden/bel ve sırtı rahatlatmadan çalışmak bu hataların başında geliyor.



STRESLE YAKINDAN İLGİLİ: Hastaların en çok boyun, sırt ve bel ağrılarından şikayet ediyor. Ağrılar genellikle stresle tetikleniyor. Stresi azaltmak, hiç değilse yönetmeyi öğrenmek, depresyonla başa çıkabilmek, gerekirse uzman desteği almak bu ağrıların azalmasında önemli rol oynuyor.



TEDAVİYİ DOKTOR YAPMALI: Tedavi süreci mutlaka doktor kontrolünde ilerletilmelidir. Yanlış ve gereksiz tedaviler hastalığın daha komplike hale gelmesine neden olur, maddi ve manevi kayıplarla sonuçlanır.