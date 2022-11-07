Eyvah migren! Doğru tedavi ile şikayetler azalıyor





AZI KARAR ÇOĞU ZARAR

Bitki çayları, sağlığı korumaya yardımcı oluyor. Özellikle yeşil çay günümüzde en çok tüketilen çayın başında geliyor. Ancak tüketiminde aşırıya kaçmak sağlık sorunlarına yol açıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, sağlığa etkileri hakkında bilgilendiriyor. Erden, "Yeşil çay, içerdiği kateşin ve antioksidanlar sayesinde karaciğeri güçlendiriyor. Fazla yağların azalmasına yardımcı oluyor. Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekliyor. Ancak çok tüketilirse bulantı, kusma, kulakta çınlama ve kafa karışıklığı gibi şikâyetler ile baş ağrısı, baş dönmesi, sinirsel gerginlik ve reflü gibi sorunlara neden olabiliyor" diyor.



ÖMÜRSÜN DUT

Yaşı kadar kurusu da faydalı olan dut, yüksek miktarda demir ve C vitamini içeriyor. Aynı zamanda posa içeriği yüksek bir meyve olan dut, vücudu tepeden tırnağa yeniliyor. K ve E vitamini ile potasyumdan zengin olan dutun sağlığa faydaları şöyle sıralanıyor:

Antioksidan deposudur. Vücudu mikroplardan arındırır. Ömrü uzatır. Yaşlanmayı geciktirir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara savaş açar.

Çin tıbbında yüzyıllardır kullanılan dut, güçlü bir kanser savaşçısıdır.

Kan şekerini dengeler. Diyabete karşı koruma sağlar.

İçerdiği yüksek posa değeri sayesinde kolesterolü düşürür.



SAĞLIĞINI KEKİKLE

Yemekleri tatlandıran kekik, bademcik iltihabını giderir. Kan dolaşımını düzenler. Kan şekerini dengeler. Hazmı kolaylaştırır. Sinirleri yatıştırır. Ağız kokusunu engeller. Hücreleri yeniler. Yaşlanmayı önler.



KEÇİBOYNUZUNA BAK

Keçiboynuzu, ishale karşı etkilidir. Vücuda enerji verir. Beyin hücrelerini yeniler. Karaciğer dostudur. Kolesterolü dengeler. Sindirimi düzenleyen keçiboynuzu, kalp ve damar hastalıklarından korunmaya yardımcı olur.



KAJUDA MUTLULUK VAR

Vitamin deposu kaju, sindirimi hızlandırır. Kabızlığı giderir. Vücuda enerji vererek halsizliği gideri. Kalp ve damarları kuvvetlendirir. Mutluluk verir. Kanseri engeller, kemikleri güçlendirir.



FISTIK GİBİ OLUN

Yer fıstığı, kötü kolesterol seviyesini düşürür ve iyi kolesterol seviyesini yükseltir. Kolon ve mide kanserine karşı büyük bir savaş verir.

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