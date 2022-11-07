Eyvah migren! Doğru tedavi ile şikayetler azalıyor

En sık görülen nörolojik hastalıkların başında baş ağrısı geliyor. Hemen herkeste görülen bu durum, ihmale gelmiyor. Dr. Atilla Kara, sürekli devam eden ve geçmeyen baş ağrısının, ciddi bir hastalığın belirtisi olabileceğine dikkat çekiyor. En sık görülen baş ağrısı türleri, belirtileri ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgilendiriyor:
Migren ağrısı: Zonklayıcı, 4 ile 72 saat süren, beraberinde bulantı ve kusmanın eşlik ettiği, tek taraflı ya da iki taraflı gelip geçici, bazen sık aralıklara süregelen bir tür ağrıdır. Ataklar halinde seyreder. Migrenin tedavisi, kişinin baş ağrılarının sıklığına, şiddetine ve eşlik eden diğer tıbbi durumuna bağlıdır.
Küme tipi baş ağrısı: Ataklar halinde mevsimsel geçişlerde görülür. Tek taraflı ve göz çevresinde başlayan şiddetli ağrıdır. Tek bir atak 15 dakika ile üç saate kadar devam edebilir. Ağrıyı tamamen geçirebilecek bir tedavi yoktur.
Trigeminal nevralji: Kadınlarda daha sık görülür. Yüz, çene, göz bölgesinde, şiddetli çakma, elektrik çarpması tarzında kısa süreli ağrılarla kendini gösterir. Yemek yeme, banyo yapma ile tetiklenir.
SAÇLARINIZ IŞILDASIN!
Her kadın; canlı, parlak ve güçlü saçların hayalini kuruyor. Bunun yolu kozmetik ürünlerinden değil bitkisel yağlardan geçiyor. Saçları güçlendiren ve besleyen yağlar, şöyle sıralanıyor:
Jojoba yağı: Saç derisini yumuşatır. Saç tellerini güçlendirerek kırılmayı engeller. Saçları uzatır.
Lavanta yağı: Saçların uzamasını kolaylaştırır. Saçları besleyerek dökülmesini ve kırık oluşumunu durdurur. Saç derisindeki kan dolaşımını hızlandırır. Bu sayede dökülmeyi durdurur.
Badem yağı: Saç bakımında kullanılan en önemli yağdır. Saçları besleyerek, gerekli olan E vitaminini karşılar. Dökülmeyi durdurur.
Hindistan cevizi yağı: Hasarlı saçları onarır. Kepeği azaltır. Saç kırıklarını engeller. Saçların güçlü uzamasını sağlar.
AZI KARAR ÇOĞU ZARAR
Bitki çayları, sağlığı korumaya yardımcı oluyor. Özellikle yeşil çay günümüzde en çok tüketilen çayın başında geliyor. Ancak tüketiminde aşırıya kaçmak sağlık sorunlarına yol açıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, sağlığa etkileri hakkında bilgilendiriyor. Erden, "Yeşil çay, içerdiği kateşin ve antioksidanlar sayesinde karaciğeri güçlendiriyor. Fazla yağların azalmasına yardımcı oluyor. Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekliyor. Ancak çok tüketilirse bulantı, kusma, kulakta çınlama ve kafa karışıklığı gibi şikâyetler ile baş ağrısı, baş dönmesi, sinirsel gerginlik ve reflü gibi sorunlara neden olabiliyor" diyor.
ÖMÜRSÜN DUT
Yaşı kadar kurusu da faydalı olan dut, yüksek miktarda demir ve C vitamini içeriyor. Aynı zamanda posa içeriği yüksek bir meyve olan dut, vücudu tepeden tırnağa yeniliyor. K ve E vitamini ile potasyumdan zengin olan dutun sağlığa faydaları şöyle sıralanıyor:
Antioksidan deposudur. Vücudu mikroplardan arındırır. Ömrü uzatır. Yaşlanmayı geciktirir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara savaş açar.
Çin tıbbında yüzyıllardır kullanılan dut, güçlü bir kanser savaşçısıdır.
Kan şekerini dengeler. Diyabete karşı koruma sağlar.
İçerdiği yüksek posa değeri sayesinde kolesterolü düşürür.
SAĞLIĞINI KEKİKLE
Yemekleri tatlandıran kekik, bademcik iltihabını giderir. Kan dolaşımını düzenler. Kan şekerini dengeler. Hazmı kolaylaştırır. Sinirleri yatıştırır. Ağız kokusunu engeller. Hücreleri yeniler. Yaşlanmayı önler.
KEÇİBOYNUZUNA BAK
Keçiboynuzu, ishale karşı etkilidir. Vücuda enerji verir. Beyin hücrelerini yeniler. Karaciğer dostudur. Kolesterolü dengeler. Sindirimi düzenleyen keçiboynuzu, kalp ve damar hastalıklarından korunmaya yardımcı olur.
KAJUDA MUTLULUK VAR
Vitamin deposu kaju, sindirimi hızlandırır. Kabızlığı giderir. Vücuda enerji vererek halsizliği gideri. Kalp ve damarları kuvvetlendirir. Mutluluk verir. Kanseri engeller, kemikleri güçlendirir.
FISTIK GİBİ OLUN
Yer fıstığı, kötü kolesterol seviyesini düşürür ve iyi kolesterol seviyesini yükseltir. Kolon ve mide kanserine karşı büyük bir savaş verir.