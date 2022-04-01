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    Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Menopoza girdim

    Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 2 Nisan 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.

    Menopoza girdim

    6 ay önce menopoza girdim. Çok terliyorum. Suyu azalt geçer dediler. Azaltayım mı?


    Azaltma. Aksine su içimini günde 2- 2.5 litreye çıkart. Fiziksel aktivite, hastalık durumu ve çevre ısısı gibi faktörler sıvı gereksinmesini etkileyebilmektedir. Normal böbrek fonksiyonlarının sürdürülmesi, idrar yolları enfeksiyonları, böbrek taşları ve kabızlığın önlenmesi açısından gereklidir.

    Taze sıkılmış meyve suları, süt, ayran ve çorbalar uygun sıvı kaynaklarıdır ve aynı zamanda diğer besin öğelerini de içerirler. Kalsiyum gereksinmesini karşılamada süt iyi bir içecektir.

        PROSTAT SANIYORLAR
        62 yaşındayım. Tansiyon için idrar söktürücü verdiler. Sürekli tuvaletteyim. Herkes prostat sanıyor. Başka bir ilaç istesem mi?


        İlacı yutmadan etkisinin ve yan etkisinin nasıl olacağını bilemeyiz. Bence bunları doktorunuzla paylaşmalısınız. Bazı tansiyon ilaçları prostat büyümesi olanlarda ilk tercihimiz olur. Prostat ile ilgili hastalığını ona anlat. Alfa Bloker denilen ilaç grubu şayet senin için kullanılmasına engel bir durum yoksa hem hipertansiyon hem de Prostat bezi hastalığını tedavi edici olacaktır.

        ÜROLOJİ'YE GÖRÜN
        78 yaşındayım. Mesane rahatsızlığım var. Tuvaletimi yaparken acı çekiyorum. Kullanmadığım ilaç kalmadı. Ne yapmam gerekiyor?
        Üroloji         takip edip gerekenleri yaptıysa ozon tedavisi uygulamasını değerlendirebilirsiniz. Bununla beraber tekrarlayan enfeksiyonlar söz konusu ise mezoterapik tedaviler yapılabilir. Bu konuda deneyimli doktor bulmalısınız.
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        Haberler Sağlık Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Menopoza girdim
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