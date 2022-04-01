Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Menopoza girdim

6 ay önce menopoza girdim. Çok terliyorum. Suyu azalt geçer dediler. Azaltayım mı?
Azaltma. Aksine su içimini günde 2- 2.5 litreye çıkart. Fiziksel aktivite, hastalık durumu ve çevre ısısı gibi faktörler sıvı gereksinmesini etkileyebilmektedir. Normal böbrek fonksiyonlarının sürdürülmesi, idrar yolları enfeksiyonları, böbrek taşları ve kabızlığın önlenmesi açısından gereklidir.
Taze sıkılmış meyve suları, süt, ayran ve çorbalar uygun sıvı kaynaklarıdır ve aynı zamanda diğer besin öğelerini de içerirler. Kalsiyum gereksinmesini karşılamada süt iyi bir içecektir.