Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Menopoza girdim



İlacı yutmadan etkisinin ve yan etkisinin nasıl olacağını bilemeyiz. Bence bunları doktorunuzla paylaşmalısınız. Bazı tansiyon ilaçları prostat büyümesi olanlarda ilk tercihimiz olur. Prostat ile ilgili hastalığını ona anlat. Alfa Bloker denilen ilaç grubu şayet senin için kullanılmasına engel bir durum yoksa hem hipertansiyon hem de Prostat bezi hastalığını tedavi edici olacaktır.