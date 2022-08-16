Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Komşuları dinleme





NEFESİM DURUYOR!

Hocam ben biraz şişmanım. Eşim gece nefesimin durduğunu söylüyor. Bir de ilişkide eskisi gibi başarılı değilim. Bunlar beni bunalttı. Zayıflasam düzelir miyim?

Anlattıklarına göre uyku apnesi hastalığı dediğimiz bir durumdasın. Sigarayı bırak, kilo ver. Ancak sadece bunlar yetmez. Mutlaka Kulak Burun Boğaz ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı'na görün. Bu hastalık hipertansiyon ve şeker hastalığına da neden olabilir. Dikkatsizlik yapar. Bu da gün içinde çalışma hayatını etkiler, dikkatsizliğe bağlı kazalara bile neden olabilir. Bu hastalık cinsel hayatı da olumsuz etkiler. Hapla veya diğer desteklerle düzelme çok mümkün değildir. Yeterince su içmeyi unutma. Sadece bu nedenle çocuk sahibi olamayan çiftler bile vardır.